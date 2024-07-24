快訊

凱米升級強烈颱風！ 專家：關注是否滯留、打轉 恐影響更久

凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

越相處越討人厭三星座！處女控制狂、第一名脾氣暴躁又自我中心

奧運羽球／賽程出爐！戴資穎28日首戰比利時譚蓮妮

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎(左2)奧運首戰時間出爐。 聯合報系資料照
戴資穎(左2)奧運首戰時間出爐。 聯合報系資料照

巴黎奧運倒數2天，官網今天公布羽球項目分組賽前3日賽程表，我國一姊戴資穎首日沒有比賽，預計在28日15點20分首戰面對比利時譚蓮妮。

戴資穎會與霹靂舞好手孫振擔任開幕式中華代表團掌旗官。羽球項目將在調拉夏貝爾門體育館舉辦，7月27日到8月1日進行單打分組賽，女單部分，8月2、3日打16強和8強戰，4日進行4強戰，金牌戰預計在8月5日下午16點55分開打。

編輯推薦👉中華隊出賽轉播表

戴資穎27日沒有比賽，28日15點20分組賽首戰遭遇比利時譚蓮妮，兩人生涯國際賽交手過2次，小戴有2勝0敗優勢。這次小戴與泰國依瑟儂和譚蓮妮被分進E組，分組第1出線能直接保送8強。

混雙組合葉宏蔚／李佳馨27日晚上8點首戰面對香港組合鄧俊文／謝影雪，東京奧運男雙金牌「麟洋配」李洋／王齊麟28日凌晨3點10分對上日本保木卓朗／小林優吾，男單一哥周天成28日晚上10點30分與墨西哥加里多（Luis Ramon Garrido）交手。

李洋／王齊麟第二場在29日凌晨2點20分，對手是丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），葉宏蔚／李佳馨則是凌晨3點10分對決日本渡邊勇大／東野有紗。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 周天成 巴黎奧運中華隊 戴資穎 麟洋配

相關新聞

戴資穎、孫振領軍進場！盤點歷屆掌旗官 她為台灣舉起金牌

2024年巴黎奧運將於當地時間7月26日晚間在塞納河畔盛大開幕。教育部體育署於7月20日宣布，中華代表團的男、女掌旗官將由四度參賽、東京奧運女子羽球單打銀牌的戴資穎，以及首次參賽的霹靂舞選手孫振共同擔

奧運羽球／賽程出爐！戴資穎28日首戰比利時譚蓮妮

巴黎奧運倒數2天，官網今天公布羽球項目分組賽前3日賽程表，我國一姊戴資穎首日沒有比賽，預計在28日15點20分首戰面對比利時譚蓮妮。 戴資穎會與霹靂舞好手孫振擔任開幕式中華代表團掌旗官。羽球項目

巴黎奧運／英國最成功女選手蒙塵 馬術3金得主涉虐馬遭禁賽

握有6枚奧運獎牌的英國馬術名將杜雅爾丹（Charlotte Dujardin），原本有機會在巴黎奧運成為英國最多奧運獎牌...

巴黎奧運／美媒估中華隊一金二銅 楊勇緯意外落榜

巴黎奧運依照慣例由足球打頭陣，今晚九點為賽程揭開序幕，美國「運動畫刊」逐一預測三二九項賽事獎牌得主，預估中華代表團一金二...

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？看中華隊奪牌焦點

巴黎奧運開幕式將在台灣時間7月27日凌晨1點30分登場，閉幕式則是8月12日凌晨1點30分。本屆也是史上首次不在體育場內舉辦開幕式，選手將乘船從塞納河進場。這次中華代表團取得16項60席參賽資格，羽球

巴黎奧運／就是針對你！國際總會祭史上最嚴藥檢鎖定中國泳將

2024巴黎奧運開幕在即，世界水上運動總會（World Aquatics）對游泳選手實施有史以來最嚴格的藥物檢測計畫，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。