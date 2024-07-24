奧運羽球／賽程出爐！戴資穎28日首戰比利時譚蓮妮

巴黎奧運倒數2天，官網今天公布羽球項目分組賽前3日賽程表，我國一姊戴資穎首日沒有比賽，預計在28日15點20分首戰面對比利時譚蓮妮。

戴資穎會與霹靂舞好手孫振擔任開幕式中華代表團掌旗官。羽球項目將在調拉夏貝爾門體育館舉辦，7月27日到8月1日進行單打分組賽，女單部分，8月2、3日打16強和8強戰，4日進行4強戰，金牌戰預計在8月5日下午16點55分開打。

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戴資穎27日沒有比賽，28日15點20分組賽首戰遭遇比利時譚蓮妮，兩人生涯國際賽交手過2次，小戴有2勝0敗優勢。這次小戴與泰國依瑟儂和譚蓮妮被分進E組，分組第1出線能直接保送8強。

混雙組合葉宏蔚／李佳馨27日晚上8點首戰面對香港組合鄧俊文／謝影雪，東京奧運男雙金牌「麟洋配」李洋／王齊麟28日凌晨3點10分對上日本保木卓朗／小林優吾，男單一哥周天成28日晚上10點30分與墨西哥加里多（Luis Ramon Garrido）交手。

李洋／王齊麟第二場在29日凌晨2點20分，對手是丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），葉宏蔚／李佳馨則是凌晨3點10分對決日本渡邊勇大／東野有紗。