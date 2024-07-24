奧運霹靂舞／孫振備戰求「更新鮮」 期待享受塞納河風光

巴黎奧運霹靂舞國手孫振今晚出發前往巴黎，將與羽球好手戴資穎共同擔任台灣隊開幕式掌旗官，期待享受塞納河帶來的美好回憶，透露最近專注訓練盼出場就讓人有「煥然一新」的感覺。

孫振原訂搭乘明晚的班機出發，受到颱風凱米來襲影響，在體育署安排下提前一天、於今天與體育署長鄭世忠同機飛往巴黎，孫振感謝體育署的協助。

孫振此次將與戴資穎共同擔任台灣隊開幕式掌旗官，戴資穎先前曾開玩笑說，聽說搭船遊河距離很長，擔心可能拿不動，可能要麻煩孫振，孫振則一口表示：「沒問題、聽候差遣」。

孫振提到目前備戰狀況滿好的，也希望小組賽時可以有一些新動作，提到霹靂舞是容易產生視覺疲勞的運動項目，出場時可以讓人覺得「煥然一新」會影響評分很多，最近的訓練就是專注在能不能再「更新鮮一點」。

孫振過去雖然去過巴黎很多次，但去「舉辦奧運的巴黎」是第一次，很期待在塞納河上舉行的開幕典禮，擔任掌旗官「我會把工作做好、好好享受塞納河帶來的美好回憶。」