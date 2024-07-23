洛杉磯火箭人到女王空降倫敦 重溫奧運開幕經典畫面

2024巴黎奧運開幕式即將於26日登場，運動員進場遊行屆時將由傳統的繞場一周，改成沿塞納河（Seine）綿延6公里長的壯觀船遊。法新社回顧過去令人難忘的奧運開幕式如下：

●1896年雅典：「奧林匹克頌」首奏

1896年4月6日，首屆現代奧運在希臘首都雅典的帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium）8萬名觀眾前揭開序幕。

國王宣布開幕後，由150多人組成的的合唱團在9個管弦樂團伴奏下，演唱希臘作曲家斯皮利敦薩瑪拉斯（Spyridon Samaras）創作的「奧林匹克頌」（Olympic Hymn）。

●1936年柏林：高喊「希特勒萬歲」

1936年8月1日，納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）在德國首都柏林為夏季奧運會揭幕。這場盛會成為納粹德國的宣傳場，目的在向外國觀眾展現和平包容的假象。

掛著卐字旗的布蘭登堡大門（BrandenburgGate）號角響起，向德國人為主的10萬名觀眾宣布這位獨裁者蒞臨，民眾向他行納粹禮並高呼「希特勒萬歲」。

●1964年東京：日本重生

二戰戰敗、毀滅的日本，20年後藉此宣告重返世界舞台。傳遞聖火的最後一名火炬手刻意安排於廣島原爆當天出生的運動員坂井義則點燃聖火，以彰顯日本記取戰爭慘痛代價，服膺奧運和平宗旨。

●1984年洛杉磯：火箭人從天而降

當年正值冷戰高峰，遭到蘇聯及其14個盟國抵制。主辦的美國因而刻意在開幕式中賣弄高超科技實力。

「火箭人」蘇特（Bill Suitor）揹著以過氧化氫為燃料的噴氣背包飛入洛杉磯紀念體育場（Los AngelesMemorial Coliseum），未來感十足的演出令數以百萬計觀眾為之驚豔。

●1996年亞特蘭大：拳王阿里成亮點

全球30億觀眾屏息觀看罹患巴金森氏症的拳王阿里（Muhammad Ali）努力克服手抖，緩緩點亮聖火，為亞特蘭大奧運揭開序幕。

●2000年雪梨：水中點燃聖火

千禧奧運精心設計火與水的震撼表演，由澳洲原住民明星運動員佛里曼（Cathy Freeman）點燃聖火，象徵族群融合，澳洲團結。

●2008年北京：崛起中國嶄露頭角

2008名鼓手在鳥巢體育館氣勢磅礡擊鼓，彷彿成為這個崛起中的國家嶄露頭角的派對。

●2012年倫敦：女王跳傘空降橋段

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）獻出大銀幕處女秀。

她與扮演007系列電影主角詹姆士龐德（JamesBond）的英國演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）合作拍攝開幕式短片，從直升機跳傘空降體育場，以虛擬結合真實手法，將開幕式帶入高潮。