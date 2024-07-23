奧運倒數 法體育部長塞納河游泳後：我依然健康

中央社／ 巴黎23日專電
法國體育部長卡斯特拉(左)。 美聯社
法國體育部長卡斯特拉(左)。 美聯社

巴黎奧運開幕倒數，塞納河賽場是否啟用成爭議話題。法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉13日率先下水游泳，以宣示水質乾淨無虞；她今天表示自己依然身體健康，塞納河水質監測也沒有警訊。

歐迪亞－卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）今天接受法國國際廣播電台（France Inter）訪問表示，她在塞納河游泳10日後，至今無副作用、無後遺症、也沒有起任何小疹子。

歐迪亞－卡斯特拉說：「（塞納河）目前的控制措施是令人100%放心，但如果連續發生大暴雨，水質中的腸球菌與大腸桿菌要恢復到正常數值便需要時間。就目前監測，大雨過後48小時便能恢復正常。」

她表示，雖然目前天氣預測對奧運有利，但法國體育部與國際奧林匹克委員會和相關單位已協調，為防突發天氣狀況，需要時，將對賽事日期保留緩衝日，讓塞納河水質恢復到安全數值。

歐迪亞－卡斯特拉說，塞納河賽場是個長達多年、充滿行動力的計畫，相信選手們能在這個極其出色的場地，發揮最好的表現。

她指出，在塞納河進行賽事，將成為法國的重要遺產。從塞納河到流向巴黎東邊郊區的馬恩河（laMarne），共計25個游泳點，來自全世界的遊客和法國居民都將感受這場難得的盛會。

根據目前規劃，7月30日三鐵賽事的奧運選手，將會是首次使用塞納河賽場的運動員；8月8日至9日的馬拉松游泳比賽，則預定在亞歷山大三世橋（PontAlexandre III）附近舉行。

塞納河已成為近期法國政治人物的表演場地。除了歐迪亞－卡斯特拉外，巴黎市長伊達戈（AnneHidalgo）也於17日下水。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）19日發表聲明指出，他仍計劃遵守承諾在塞納河游泳，但不一定在奧運開幕前。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

歌手史奴比狗狗擔任火炬手 傳奧運最後一段聖火

美國奧運代表隊 女性運動員受矚目

聲援中華隊前進巴黎 昇恆昌在桃機辦特展設拍照區

巴黎奧運／戴資穎最後一舞 回顧18歲首登聖殿 青澀模樣全紀錄

相關新聞

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？看中華隊奪牌焦點與5亮點

巴黎奧運開幕式將在台灣時間7月27日凌晨1點30分登場，閉幕式則是8月12日凌晨1點30分。本屆也是史上首次不在體育場內舉辦開幕式，選手將乘船從塞納河進場。這次中華代表團取得16項60席參賽資格，羽球

洛杉磯火箭人到女王空降倫敦 重溫奧運開幕經典畫面

2024巴黎奧運開幕式即將於26日登場，運動員進場遊行屆時將由傳統的繞場一周，改成沿塞納河（Seine）綿延6公里長的壯...

奧運倒數 法體育部長塞納河游泳後：我依然健康

巴黎奧運開幕倒數，塞納河賽場是否啟用成爭議話題。法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉13日率先下水游泳，以宣示水質乾淨無虞；她今...

歌手史奴比狗狗擔任火炬手 傳奧運最後一段聖火

巴黎奧運開幕式26日舉行，美國饒舌歌手史奴比狗狗將是開幕式前奧運聖火最後一段接力傳遞的火炬手之一

富比世評比巴黎奧運開幕進場服前10強 中華隊上榜

巴黎奧運將於26日開幕，各國代表隊的進場服一如既往成為文化的黃金伸展台。富比世雜誌盤點前10大最時尚進場服，中華代表團第...

美國奧運代表隊 女性運動員受矚目

隨著美國國內關注女性運動賽事的熱度急遽提升，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）、游泳女將雷德基（Katie ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。