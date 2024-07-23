歌手史奴比狗狗擔任火炬手 傳奧運最後一段聖火
巴黎奧運開幕式26日舉行，美國饒舌歌手史奴比狗狗將是開幕式前奧運聖火最後一段接力傳遞的火炬手之一。
路透社報導，聖丹尼市長阿諾坦（Mathieu Hanotin）在社群平台X上表示，52歲的美國饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）將在巴黎北郊貧困的聖丹尼（Saint-Denis）傳遞火炬，該區是巴黎奧運主場館法蘭西體育場（Stade de France Olympic Stadium）所在地。
阿諾坦寫道：「聖丹尼：艾菲爾鐵塔（EiffelTower）前的最後一站。國際陣容 @SnoopDogg參與傳遞奧運聖火的最後一段。」
這位饒舌歌手也將參與美國國家廣播公司（NBC）黃金時段奧運報導，他在體育界更以他的史奴比青少年美式足球聯盟（Snoop Youth Football League）而聞名。該聯賽的冠軍賽被稱為「史奴比盃（SnooperBowl）」。
26日開幕式前將在聖丹尼傳遞火炬的其他人還包括法國女演員蕾蒂莎‧卡斯塔（Laetitia Casta）和法國饒舌歌手MC索拉爾（MC Solaar）。
Saint-Denis, ultime étape avant la Tour Eiffel !— Mathieu Hanotin (@MathieuHanotin) July 23, 2024
Un casting international @SnoopDogg
pour le dernier parcours de la flamme olympique. Avec un concert de @Slimaneoff en point d'orgue de cette journée, en direct sur @FranceTV depuis le parvis de la Basilique.
In @lemondefr ↘️ pic.twitter.com/CmmiyXucm9
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