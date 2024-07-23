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富比世評比巴黎奧運開幕進場服前10強 中華隊上榜

中央社／ 巴黎23日專電
柔道國手楊勇緯（右）與體操國手丁華恬（左），穿著本次巴黎奧運中華隊進場服。報系資料照
柔道國手楊勇緯（右）與體操國手丁華恬（左），穿著本次巴黎奧運中華隊進場服。報系資料照

巴黎奧運將於26日開幕，各國代表隊的進場服一如既往成為文化的黃金伸展台。富比世雜誌盤點前10大最時尚進場服，中華代表團第一個被點名，備受讚譽的蒙古、法國也名列其中。

巴黎向來是世界時尚首都，是潮流象徵與頂尖設計師的聚集地。因此，今年巴黎奧運中的視覺與時尚，不意外地出現在盛事的各種討論中。奧運進場隊服也當然成了全球文化的黃金伸展台，盡情展現自家高級時裝工藝。

美國雜誌「富比世」（Forbes）昨天在報導中盤點26日開幕式各國代表隊進場服，以巧思細節、文化傳承、工藝展現、材質創新、永續性與舒適度為評選標準，挑選10大最時尚設計，中華代表團榮登報導第一。

報導表示，2020東京奧運設計大獲成功後，前衛時裝品牌JUST IN XX創辦人周裕穎（Justin Chou）2024年再度回歸，成為台灣代表隊隊服的官方設計師。

富比世寫道，運動員在奧運開幕式身穿的量身定做2件式西裝，結合了永續性與在地手藝人的匠心巧手。

周裕穎將台灣藝術家江賢二作品「台灣山脈」轉化成漂亮的印畫布料，藍色海浪代表了台灣美麗的天然地景。

富比世提到，裝飾奧運進場服的，是手工纏花藝術家林佩瑩以台灣國花梅花與油菜花為靈感所做的胸章，為替選手帶來好運的傳統象徵。

與此同時，原民國寶工藝家嚴玉英以台灣古老布料傳統打造的香蕉絲織片，也出現在鞋面與腰帶。另外，透過翻轉文字藝術家林國慶的巧思與視錯覺效果，Chinese Taipei將轉化成Cheer On。

報導中緊跟於中華代表團後的，是日前備受盛讚，向傳統文化致敬的蒙古隊服。富比世寫道，根據最無情時尚評論家，也就是社群媒體所說，今年最美奧運代表隊就屬蒙古。大批網友湧進官方帳號，給予超高評價。

排序第三的是海地進場隊服，由知名海地裔義大利設計師尚恩（Stella Jean）操刀，以大膽繽紛印花，以及跳色概念呈現海地文化與工藝，並在該國政治動盪情況下傳達希望與新生的訊息。

加拿大楓葉紅的可愛隊服背後則是運動休閒品牌Lululemon，結合時尚與功能性，每一項設計都來自運動員的需求，不僅強化運動表現，更令選手舒適，包括四方彈性布料選用、抽繩與口袋設計等。

此外，列入10大排行榜的還有美國、獅子山、英國、荷蘭與澳洲，都在自家文化傳統概念上結合時尚潮流，不僅美觀且活用環保材質，更具開放性和巧思。例如荷蘭的鮮橘色寬大隊服，就融合了街頭元素與完美嵌邊（Piping），相當有個性。

當然，地主國法國也榜上有名。有了法國奢侈品業巨擘酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）旗下品牌Berluti（伯爾魯帝）的加持，法國代表隊的燕尾服、西裝背心、襯衫、方巾、皮帶與球鞋、皮鞋都相當吸睛。

地主隊以深藍色為基調，搭配國旗紅、白、藍3色暈染。Berluti著名的製鞋工藝與漸層刷色也都體現無疑，盡顯時尚大國風範。

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