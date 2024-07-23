巴黎奧運／戴資穎最後一舞 回顧18歲首登聖殿 青澀模樣全紀錄

羽球國手戴資穎即將在此屆巴黎奧運結束後退休，這是她第四度挑戰五環殿堂。從國小六年級便開始征戰大小賽事，轉眼十多年過去了，這位拿下無數獎項的羽球天后也曾有過青澀的小將時期。

戴資穎是台灣羽球史上最年輕的甲組選手。在國小六年級時，她奪得全國羽球排名賽乙組冠軍，順利取得升上甲組的資格。2011年，以17歲之齡在美國拿下個人首座國際賽冠軍，之後更爭取到2012年倫敦奧運的參賽資格。這是她首次參加奧運，也是當時羽球代表隊最年輕成員，但國際賽經驗豐富的她未顯緊張，先在小組賽擊敗34歲的芬蘭老將阿努·涅米寧，其後又以2比0拍下墨西哥的維多利亞·蒙特羅，最後於16強止步。

中華羽球隊總教練廖國茂（後排左一）昨天上午率領羽球國手簡毓瑾（前排左起）、鄭韶婕、戴資穎、程文欣等選手出席「前進2012倫敦奧運會、迎向2013台北亞錦賽」記者會。日期：2012/05/28。攝影：侯永全。來源：聯合報

一步一步的累積，讓她在2016年印尼頂級超級賽成功登頂世界球后。2021年東京奧運期間，呼聲極高的戴資穎成為台灣人的關注焦點，家家戶戶守著比賽轉播為她加油打氣。最終，她在女子羽球單打項目中奪得銀牌，創下台灣羽球女單的最佳紀錄，並為台灣羽球運動員樹立了新的努力目標。

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