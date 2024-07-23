美國奧運代表隊 女性運動員受矚目

隨著美國國內關注女性運動賽事的熱度急遽提升，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）、游泳女將雷德基（Katie Ledecky）及女子短跑名將李察遜（Sha'Carri Richardson）等女將在這屆巴黎奧運都將成為全場焦點。

路透社報導，這屆巴黎奧運吸引女粉絲空前關注。這些美國知名運動女星，最近也在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的奧運宣傳片中顯眼地出現。

澤塔全球（Zeta Global）行銷科技公司執行長史坦柏格（David Steinberg）指出，網路上搜尋奧運相關新聞的女性佔多數，達56%，男性則是44%。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響延期舉行的2021年東京奧運，當年美國國內收視率十分慘淡。美國電視台希望透過這些知名女運動員，提升今年美國國內巴黎奧運的收視率。

全美大學體育聯盟（NCAA）女籃球星克拉克（Caitlin Clark）今年在女籃賽場上精彩的表現，使得關注NCAA女籃的電視收視率首度超越男籃，而克拉克也成為各媒體版面的焦點人物

史坦柏格說：「這簡直就是百年一見、一夕成名的故事，女性賽事長期以來都沒受到關注，今年終於春風得意。」

美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）表示，今年為了吸引更多女性及年輕觀眾收看本屆奧運，將創新報導方式，包括增加流行文化元素和與社群平台上的網紅合作。