奧運網球／昔日網壇四巨頭之一 墨瑞證實奧運後退休

英國網球名將墨瑞今天證實，他將在巴黎奧運後退休。墨瑞在巔峰時期曾是昔日「網壇四巨頭」之一，曾登上世界球王，拿下3座大滿貫金盃，但後來不敵傷勢及老化每況愈下。

法新社報導，墨瑞（Andy Murray）在社群媒體上寫道：「已抵達巴黎，參加我最後一場網球錦標賽 @奧運會。（昔日）代表大不列顛（Great Britain）出賽，是我生涯中最最最難忘的數週，我深感自豪能參加生涯最後一場奧運。」

墨瑞現年已37歲，不敵歲月摧殘，他目前世界排名121，自2019年以來一直裝著金屬髖關節打球，今年曾腳踝受傷，進行手術切除脊椎囊腫，使他退出溫網男單賽事。

在巔峰時期，墨瑞曾與瑞士「特快車」費德勒（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（RafaelNadal）和塞爾維亞「喬帥」喬科維奇（NovakDjokovic）並列為「網壇四巨頭」（Big Four Tennis，或稱網壇四大天王）。

墨瑞是在2005年成為職業選手，生涯拿下46座ATP單打冠軍，3座大滿貫男單金盃（2012年美網，2013及2016年溫網）及14個ATP大師賽冠軍，並在2016年登上世界球王。

此外，墨瑞曾在2012倫敦奧運及2016里約奧運摘金，成為網壇史上首位衛冕男單奧運金牌的選手，並在2015年贏得台維斯盃（Davis Cup）冠軍。

在今年溫網男雙賽，墨瑞與哥哥的雙打組合敗給了澳洲對手，即將離開網壇的他曾哽咽地告訴地主球迷：「我希望能夠永遠打球。」

他當時感性表示：「我想永遠打球，我熱愛這項運動，我受益良多。多年來，它教會我許多受益終生之事。因為我不想停下來，所以告別真的很難。」