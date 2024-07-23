快訊

不斷更新／1縣市率先宣布！凱米進逼 24日停班停課情形看這裡

疑勾結詐團偽造遺囑…北市員警涉詐不動產 萬安演習後遭帶走

「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

體育署因應颱風助改班機時段 盼奧運選手順利出發

中央社／ 台北23日電
體育署因應颱風助改班機時段。報系資料照
體育署因應颱風助改班機時段。報系資料照

因應颱風凱米，體育署長鄭世忠今天表示，已協調民航局與法國有關單位，將預計明晚11時30分出發的長榮班機，提前到明天下午2時30分起飛，避免影響選手後續奧運備戰。

原本明天晚上11時30分的長榮班機，將搭載擊劍選手陳弈通、教練王三財，還有田徑選手張博雅、網球選手詹皓晴，以及教育部長鄭英耀、中華奧會主席林鴻道等共計25人。

鄭世忠在接受中央社記者訪問時表示，「我昨天晚上打電話給交通部長希望能給予協助，所以各單位就開始積極協調，非常感謝中華奧會和交通部民航局的大力協助，當然也感謝長榮航空願意配合，才能讓這個航班提前出發。」

鄭世忠強調，航班提前到明天下午時段是經過各方專業考量，也希望不要影響選手後續到巴黎的訓練、備戰，讓大家都能避開颱風影響、順利成行。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

私校諮詢會點頭大漢技術學院停辦 高教工會怒批：為財團開綠燈

田徑／世界聽障錦標賽 許安誼為地主獎牌開張

鄭英耀邀教育首長開放校園 提供空間給社區運動、交流

教長重申「沒有118課綱」 課綱調整納資訊素養、生成式AI

相關新聞

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？看中華隊奪牌焦點與5亮點

巴黎奧運開幕式將在台灣時間7月27日凌晨1點30分登場，閉幕式則是8月12日凌晨1點30分。本屆也是史上首次不在體育場內舉辦開幕式，選手將乘船從塞納河進場。這次中華代表團取得16項60席參賽資格，羽球

奧運羽球／路透看好戴資穎奪牌 5名女選手4度參賽創紀錄

巴黎奧運倒數3天，我國羽球一姊戴資穎將迎來生涯最後一舞，《路透》撰文點出，包含小戴在內5位女單選手4度參加奧運，創下前所未有紀錄。 《路透》指出，羽球選手平均退休年齡遠低於30歲，戴資穎（30歲

國手專訪／彭名揚：差強人意的表現不是低潮 而是蓄力的契機

「我很少感覺到低潮，應該說，我不太會負面看待那些未達最佳水準的表現。」彭名揚說：「我寧可把它們想成是蓄力。」當下的成績即使未有顯著進步，但也不會比昨天、比去年還糟，因為你在這段時間所受的訓練，都是紮紮實實的——那絕不是低潮，只是你需要找些法子，在此時此刻付出更多。

國手專訪／方莞靈：嚮往自由的靈魂 我們頂峰相見

每逢出賽日，方莞靈的一天都是從走下床的那一刻開始的。固定的賽服、固定的妝髮、特殊的化妝技巧......完成一系列流程，提醒自己進入比賽狀態。不過，她並不把這套流程定義為某種帶神奇效果的儀式或習慣。

體育署因應颱風助改班機時段 盼奧運選手順利出發

因應颱風凱米，體育署長鄭世忠今天表示，已協調民航局與法國有關單位，將預計明晚11時30分出發的長榮班機，提前到明天下午2...

巴黎奧運／台灣運彩挺中華隊 奪金就抽百萬獎金

巴黎奧運開幕倒數計時，中華代表團本屆賽事共有60位選手參與16種運動種類，台灣運彩今天宣布同步開盤支持，並推出「台灣英雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。