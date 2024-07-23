體育署因應颱風助改班機時段 盼奧運選手順利出發

因應颱風凱米，體育署長鄭世忠今天表示，已協調民航局與法國有關單位，將預計明晚11時30分出發的長榮班機，提前到明天下午2時30分起飛，避免影響選手後續奧運備戰。

原本明天晚上11時30分的長榮班機，將搭載擊劍選手陳弈通、教練王三財，還有田徑選手張博雅、網球選手詹皓晴，以及教育部長鄭英耀、中華奧會主席林鴻道等共計25人。

鄭世忠在接受中央社記者訪問時表示，「我昨天晚上打電話給交通部長希望能給予協助，所以各單位就開始積極協調，非常感謝中華奧會和交通部民航局的大力協助，當然也感謝長榮航空願意配合，才能讓這個航班提前出發。」

鄭世忠強調，航班提前到明天下午時段是經過各方專業考量，也希望不要影響選手後續到巴黎的訓練、備戰，讓大家都能避開颱風影響、順利成行。