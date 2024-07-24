戴資穎、孫振領軍進場！盤點歷屆掌旗官 她為台灣舉起金牌

2024年巴黎奧運將於當地時間7月26日晚間在塞納河畔盛大開幕。教育部體育署於7月20日宣布，中華代表團的男、女掌旗官將由四度參賽、東京奧運女子羽球單打銀牌的戴資穎，以及首次參賽的霹靂舞選手孫振共同擔任。

自1984年以「中華台北」之名參與奧運以來，中華代表團歷屆掌旗官多以男性運動員為主，直到2008年北京奧運，女壘選手賴聖蓉打破傳統，成為首位女性掌旗官。回顧歷屆掌旗官，1984年洛杉磯奧運與1988年漢城奧運為男子十項全能好手李福恩；1992年巴塞隆納奧運時，棒球首次成為正式比賽項目，當時由棒球選手王光熙擔任，中華棒球隊也於該屆拿下銀牌。

李福恩。聯合報系資料照

王光熙。聯合報系資料照

賴聖蓉。聯合報系資料照

1996年亞特蘭大奧運由射擊選手杜台興掌旗，2000年雪梨奧運則是桌球選手蔣澎龍。2004年雅典奧運，棒球項目再度回歸，由棒球選手陳致遠擔任掌旗官；2008年北京奧運由女壘選手賴聖蓉擔任。2012年倫敦奧運為舉重選手陳士杰，他是台灣史上首位挑戰奧運男子舉重105公斤以上級的力士。

杜台興。聯合報系資料照

蔣澎龍。聯合報系資料照

陳士杰。聯合報系資料照

2016年里約奧運由馬術女將汪亦岫擔任中華代表團開幕掌旗官，這是我國繼1972年慕尼黑奧運田徑女傑紀政、2008年北京奧運女壘賴聖蓉之後，第三位女性掌旗官。2021年東京奧運起，各國可以推派一男一女擔任掌旗官，中華隊由舉重選手郭婞淳和網球選手盧彥勳共負重任，郭婞淳成為史上第四位女性掌旗官，她並在女子舉重59公斤級項目為我國奪下金牌。

汪亦岫。聯合報系資料照

「舉重女神」郭婞淳（左）及網球好手盧彥勳（右），兩人擔任中華代表團掌旗官。圖／中華代表團本部提供

2024年巴黎奧運將是「羽球天后」戴資穎最後一次參賽，將為輝煌職業生涯畫上圓滿句號。而首次參賽的霹靂舞選手孫振，從小透過影片自學舞蹈技巧，並成為台灣首位取得奧運霹靂舞參賽資格的選手。孫振今年6月從台北市立大學運動藝術學系畢業，而戴資穎則在2022年取得北市大競技運動訓練研究所博士學位。兩人同時擔任掌旗官，象徵著新舊傳承的意義。

本次巴黎奧運，中華代表團的掌旗官不僅展現了我國運動員的實力與潛力，更展現了男女運動員共同攜手前進的精神，期待他們在賽場上為國爭光。

圖／聯合新聞網製表

圖／聯合新聞網製表