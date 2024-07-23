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巴黎奧運／選手村床竟是紙板做的！官方極力否認是「反性床」
巴黎奧運選手村開村，各國選手陸續進駐，然而最讓選手感到新鮮的地方，就是延用東京奧運環保措施，運動員所睡的床是紙板做的，沒想到在運動員之間卻流傳一種說法，這種床是為了限制運動員性行為所打造的，不過，官方為此已經極力否認，表示紙床可承受200公斤的重量，但仍有不少運動員發出測試紙床的影片，相當有趣。
據《英國郵報》報導，英國跳水選手戴利(Tom Daley)開箱巴黎奧運選手村紙床，戴利是第五次參加奧運會，他在TikTok上傳了一段視頻，標題是：「奧林匹克村裡的紙板床！」分享了一些紙板床的特寫鏡頭後，30歲的他開始在床墊上跳來跳去，同時說：「正如你所看到的，它們非常堅固。」
事實上，從東京奧運開始，這是第二度奧運會選手村採用紙板床的設計，不僅好拆卸而且環保，繼上屆東京奧運之後，不少選手發出測試床堅硬度影片之後，今年同樣也有不少選手要來挑戰床的耐重。不過，今年選手間流傳這是為了限制行為才做的，大會官方只好出面否認這個消息。
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