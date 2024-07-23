奧運射箭／中華隊勤練習抓風向 午餐開心大啖家鄉味

2024巴黎奧運3天後開幕，中華射箭代表隊18日抵達法國後，過去幾天都到場地訓練適應風向，而每天中餐也都享用中繼站送來的台灣家鄉味，教練劉展明說：「大家適應還不錯。」

巴黎奧運射箭項目將於25日率先舉行排名資格賽，中華射箭代表隊也是所有選手當中最早出賽的，包括男子隊湯智鈞、林子翔、戴宇軒，以及女子隊雷千瑩、邱意晴、李彩綺，都將力爭最佳排名。

射箭代表隊自從抵達巴黎後，每天都在大會安排下前往比賽場地「榮軍院前廣場」練習，教練劉展明表示，過去幾天都在適應賽場的風向，目前看起來，資格賽最左、右兩邊的靶位風向比較強，就看靶位的抽籤結果如何。

劉展明指出，今天選手也有上決賽台練習，實際感受氛圍，不過可能是因為場地圍欄和架設觀眾看台的關係，還是有一些不一樣的風向要再適應。

射箭隊對於選手村、接駁車也逐漸適應，不過劉展明苦笑說，接駁車還是不準時，都要提早大約半小時去等車，至於選手村餐廳也是普普通通，「目前只開放世界區、亞洲區等食物，可能開幕後會多一個法國區，但我想應該也都是冷食。」

劉展明也特別感謝中繼站的服務，「我們有時候上午、下午都要練習，中午可能就不會回選手村，因此中繼站的膳食中心，就會幫我們外送家鄉味到賽場當午餐，選手也吃得開心。」