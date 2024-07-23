奧運羽球／路透看好戴資穎奪牌 5名女選手4度參賽創紀錄

巴黎奧運倒數3天，我國羽球一姊戴資穎將迎來生涯最後一舞，《路透》撰文點出，包含小戴在內5位女單選手4度參加奧運，創下前所未有紀錄。

《路透》指出，羽球選手平均退休年齡遠低於30歲，戴資穎（30歲）、泰國依瑟儂（29歲）、比利時譚蓮妮（33歲）、香港謝影雪（32歲）和加拿大李文珊（32歲）都是第4次參加奧運，這是一項前所未有的成就。

前英國名將佩里（Nora Perry）認為，「這些成就因為她們是女性而被忽視，當男性完成非凡成就時，會被登上頭版慶祝。」《路透》提到，雖然羽球在性平方面表現很好，但2012年倫敦奧運前，世界羽聯為了使比賽女性化和吸引粉絲，規定女選手穿裙子，這項規則當時受強烈抗議，因此在奧會開始前收回。

該報導認為，戴資穎是這5人中最有機會登上領獎台的選手，依瑟儂也不容小覷。佩里表示，「奧運4年一度，期間內沒有受大傷，還能在最高水準上競爭，這是令人驚嘆的成就。」

譚蓮妮是比利時首位女子羽球奧運國手，她21歲參加倫敦奧運，之後取得牙醫執照和結婚，也有參加里約和東京奧運。譚蓮妮這次與戴資穎和依瑟儂同組，她受訪時表示，「看見我的名字和這4人並列真的很特別。」