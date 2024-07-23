【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？看中華隊奪牌焦點與5亮點

巴黎奧運開幕式將在台灣時間7月27日凌晨1點30分登場，閉幕式則是8月12日凌晨1點30分。本屆也是史上首次不在體育場內舉辦開幕式，選手將乘船從塞納河進場。這次中華代表團取得16項60席參賽資格，羽球戴資穎、柔道楊勇緯、舉重郭婞淳、拳擊林郁婷和黃筱雯、跆拳道羅嘉翎是備受矚目的奪牌熱門人選。以下為您整理這次奧運5大焦點：

東奧奪牌英雄再出擊

郭婞淳要拚舉重金牌2連霸。圖／本報資料照片

上屆金牌得主舉重郭婞淳、羽球男雙李洋／王齊麟，銀牌好手柔道楊勇緯、羽球戴資穎、射箭男團湯智鈞，以及銅牌高球潘政琮、舉重陳玟卉、拳擊黃筱雯、跆拳道羅嘉翎、桌球林昀儒、鄭怡靜等人均再度參賽，也是本屆奪牌希望，可惜體操好手李智凱未能取得奧運門票，但單槓的「貓王」唐嘉鴻有望接棒搶牌。

楊勇緯再扛賽事首金任務

柔道男神楊勇緯繼杭州亞運後再扛首金重任。 聯合報系資料照

本屆奧運不像在日本東京擁有天時地利優勢，中華代表團此次挑戰更為艱鉅。上屆奪銀的「柔道男神」楊勇緯，開幕後第一天就要出賽，預計是台灣時間7月28日下午4點起，決賽時間則是晚上10點起。他賽前已喊話目標就是金牌，將繼亞運後再次扛起為我國拚下賽事首金的任務。

另外拳擊四金釵繼東奧後再次出擊，其中女子57公斤級的林郁婷經歷上屆失利，並經過生化檢測風波，此次要全力討回顏面，目前她的實力是公認世界最強，金牌希望濃厚。而女子54公斤級的黃筱雯則被《運動畫刊》看好能打下金牌。

中華隊這次共有60人出征巴黎奧運。 聯合報系資料照

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射擊史上最大團 8人搶歷史首面講牌

我國射擊好手吳佳穎今年將征戰巴黎奧運女子25公尺手槍賽事。 聯合報系資料照

射擊隊這次共有8人參賽，異軍突起成為中華隊最大團，分別為飛靶項目的楊昆弼、李孟遠、林怡君與劉宛渝；室內射擊項目則由「證件妹」吳佳穎領軍，還有田家榛、余艾玟與首次參賽的劉恆妤，要力拼隊史首面奧運獎牌。

中華隊誰是奧運最後一舞？

戴資穎這次是奧運最後一舞。圖／Badminton Photo提供(資料照)

已有4人正式官宣這次是奧運最後一舞，包含第六度參賽的桌球教父莊智淵、最受期待的羽球女單戴資穎和羽球男雙李洋、網球女雙詹詠然；此外舉重郭婞淳和網球謝淑薇也有可能是最後一次參加。

22人首度登上五環聖殿

田徑正妹張博雅首次登上奧運殿堂。 聯合報系資料照

今年奧運中華隊有22名新人是奧運初體驗，包含田徑彭名揚、林昱堂、張博雅；射箭戴宇軒、林子翔、邱意晴、李彩綺；輕艇吳少璿、賴冠傑；射擊李孟遠、劉宛渝、劉恆妤；桌球高承睿；羽球葉宏蔚、李佳馨；高球俞俊安、錢珮芸；網球曹家宜；擊劍陳弈通；游泳韓安齊；拳擊甘家葳；霹靂舞孫振。

巴黎奧運轉播哪裡看

愛爾達這次共有4台直播，500小時以上的中文解說。 林伯東

這次奧運共有中華電信、愛爾達電視、公共電視和華視四大轉播單位，將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播，讓國人一起見證中華代表團國手英姿。中華電信連5屆參與奧運轉播，也是今年提供最多直播時數的轉播平台；愛爾達體育1、2、3、4台將有500小時以上的中文解說，出動近百人轉播團隊、超過50位以上專業主播和講評聯手，提供第一手比賽資訊。

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公視和華視今年也投入轉播行列，包含國內矚目的羽球、柔道、舉重、網球、競技體操和桌球等都將帶來直播，以下列出轉播平台。

電視平台 中華電信MOD 愛爾達體育1、2、3、4台(CH200、201、202、203) 節目表：https://eltaott.tv/activity_area_tenth/schedule/paris2024 公共電視 公視主頻（CH13）、公視3台 節目表：www.facebook.com/ptssports/ 華視 華視主頻（數位無線電視CH19、有線電視中部CH11部、有線電視北部、東部、南部及離島CH12） 節目表：https://www.cts.com.tw/schedule/ 網路/行動平台 Hami Video（部分轉播免費） http://hamivideo.hinet.net/ ELTA TV 愛爾達電視 愛爾達體育1、2、3、4台，愛爾達奧運1、2、3台 http://elta.tv/

同場加映：美國男籃《救贖之隊2.0》拚奧運5連霸

詹姆斯與柯瑞將攜手為美國男籃拚5連霸！ 美聯社

為了洗刷去年世界盃籃球賽僅得第4名的屈辱，美國男籃在詹姆斯（LeBron James）號召下組成《救贖之隊2.0》，包含湖人搭檔戴維斯（Anthony Davis）、手握3枚奧運金牌的杜蘭特（Kevin Durant）、太陽隊友布克（Devin Booker）、更有首次點頭參賽的柯瑞（Stephen Curry），以及塞爾蒂克冠軍3成員泰托姆（Jayson Tatum）、哈勒泰（Jrue Holiday）與頂替雷納德的懷特（Derrick White）、禁區還有MVP安比德（Joel Embiid）與阿德巴約（Bam Adebayo）；新生代球星則有「新控衛之神」哈利柏頓（Tyrese Haliburton）與「蟻人」愛德華（Anthony Edwards），要攜手率美國男籃重返榮耀。

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而美國隊小組賽最大焦點，就是要對決本季MVP約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，比賽時間是台灣時間7月28日晚上11點15分；至於熱身賽差點嚇出夢幻隊一身冷汗的南蘇丹，兩隊將在8月1日凌晨3點交手。