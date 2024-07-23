快訊

不斷更新／樂桃航空明後天12航班取消 國內外航班異動一次看

台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

農曆7月運勢(上)／鼠別輕信人、虎旅遊破財麻煩多、三生肖當心血光災

奧運羽球／首日戴資穎沒賽程 盡情享受掌旗官體驗

中央社／ 台北23日電
戴資穎（圖）。報系資料照
戴資穎（圖）。報系資料照

根據巴黎奧林匹克運動會今天排出的羽球賽程，27日沒有女子單打好手戴資穎的比賽，代表戴資穎可盡情享受26日登場的奧運開幕式台灣代表隊掌旗官體驗。

首次也是最後一次在奧運掌旗的戴資穎告訴中央社記者，「這是我的榮幸」，一定會好好完成任務。這是她最後一次奧運，能有這樣的經歷肯定很特別。

戴資穎也搞笑說：「聽說搭船遊河的距離蠻長的，希望不要舉全程，不然感覺很重我可能拿不動，或者就是交給（霹靂舞國手）孫振了。」

教育部體育署20日公布，掌旗官由已宣告奧運「最後一舞」的戴資穎及首度踏上奧運殿堂的孫振擔任。

奧運開幕式預計會進行到深夜，當初戴資穎雖答應掌旗，但體育署說，如果隔天戴資穎有賽事，一定讓戴資穎按時休息、備戰，屆時女性掌旗官將另覓她人。

根據奧運官網出爐首日羽球賽程，當地時間下午2時30分的12場比賽，及當地晚間8時開始的11場賽事都沒有戴資穎的比賽，27日只有台灣混雙組合葉宏蔚/李佳馨會在分組預賽登場，首戰香港對手鄧俊文/謝影雪。

另外，颱風凱米逼近台灣，體育署將原本預計明天搭機出發的孫振提前到今天啟程，避免影響後續準備和行程。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球 戴資穎

延伸閱讀

巴黎奧運／與戴資穎共當掌旗官 孫振：手痠也要把旗子揮好

巴黎奧運／為中華代表團掌旗 戴資穎：沒想過會是自己

巴黎奧運／戴資穎最後一舞 攜手孫振擔任開幕掌旗官

奧運羽球／戴資穎生涯最後一舞 與安洗瑩挑戰史上第二人紀錄

相關新聞

巴黎奧運／運動畫刊預測中華隊僅3面獎牌 黃筱雯被看好奪金

2024巴黎奧運倒數3天，美國《運動畫刊》公布各項賽事獎牌預測，中華隊只有3面獎牌，女子拳擊54公斤級黃筱雯被看好拿下金牌。 中華隊上屆東京奧運拿下2金4銀6銅，共12面獎牌創史上最佳紀錄。黃筱

奧運羽球／首日戴資穎沒賽程 盡情享受掌旗官體驗

根據巴黎奧林匹克運動會今天排出的羽球賽程，27日沒有女子單打好手戴資穎的比賽，代表戴資穎可盡情享受26日登場的奧運開幕式...

巴黎奧運／61歲馬術好手首登聖殿 中國11歲滑板女孩本屆最幼齒

巴黎奧運倒數3天，61歲加拿大馬術選手厄文（Jill Irving）將首度登上五環殿堂，中國大陸11歲滑板女孩鄭好好，則是本屆奧運年紀最小的選手。 厄文從小開始學騎馬，一開始以障礙賽為主，後來才

國手專訪／彭名揚：差強人意的表現不是低潮 而是蓄力的契機

「我很少感覺到低潮，應該說，我不太會負面看待那些未達最佳水準的表現。」彭名揚說：「我寧可把它們想成是蓄力。」當下的成績即使未有顯著進步，但也不會比昨天、比去年還糟，因為你在這段時間所受的訓練，都是紮紮實實的——那絕不是低潮，只是你需要找些法子，在此時此刻付出更多。

國手專訪／方莞靈：嚮往自由的靈魂 我們頂峰相見

每逢出賽日，方莞靈的一天都是從走下床的那一刻開始的。固定的賽服、固定的妝髮、特殊的化妝技巧......完成一系列流程，提醒自己進入比賽狀態。不過，她並不把這套流程定義為某種帶神奇效果的儀式或習慣。

印度宣布：申辦2036年夏季奧運會

印度奧林匹克協會（IOA）已為申辦2036年夏季奧林匹克運動會，展開第一階段的運作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。