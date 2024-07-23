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印度宣布：申辦2036年夏季奧運會

中央社／ 新德里23日專電
印度有意爭辦2036年奧運。 新華社
印度有意爭辦2036年奧運。 新華社

印度奧林匹克協會（IOA）已為申辦2036年夏季奧林匹克運動會，展開第一階段的運作。

印度青年事務暨體育部（Ministry of Youth Affairsand Sports）昨晚透過新聞稿宣布，印度奧會已經啟動與國際奧林匹克委員會（IOC）未來主辦委員會（FHC）之間的對話程序。

印度奧會是印度的國家奧林匹克委員會（NOC），負責協調、安排及辦理奧運會事務與議題。

印度青年事務暨體育部說明，有意爭取奧運會主辦權的國家，必須透過它的國家奧會與未來主辦委員會啟動對話，相關對話將進階為申辦程序，再經國際奧會一系列的評估與審核。

如果完成評估與考核，獲得申辦資格後，國際奧會對所有申辦城市進行投票，決定2036年奧運會主辦城市歸屬。

目前至少有10國展現出角逐2036年夏季奧運會主辦權的意願，包括西班牙、墨西哥、印尼、卡達等。

印度執政黨「印度人民黨」（BJP）在今年4月大選開跑之前公布申辦政綱，其中包括爭取主辦2036年夏季奧運會，並興建主要運動基礎設施。

如果申奧成功，印度有可能以西部古茶拉底邦（Gujarat）大城阿默達巴德（Ahmedabad）作為主辦城市，並且爭取納入瑜伽、卡巴迪（kabaddi）和Kho-Kho等運動為正式比賽。

印度過去主辦過的大型體育賽事包括1951年的第一屆亞洲運動會、2010年的大英國協運動會以及2017年的國際足總U-17世界盃，但尚未主辦過奧運會。

2024年夏季奧運會即將在巴黎登場，未來兩屆也就是2028年與2032年的夏季奧運會，將分別由洛杉磯和布里斯本主辦。

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