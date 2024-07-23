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巴黎奧運／61歲馬術好手首登聖殿 中國11歲滑板女孩本屆最幼齒

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸11歲滑板選手鄭好好。 新華社
中國大陸11歲滑板選手鄭好好。 新華社

巴黎奧運倒數3天，61歲加拿大馬術選手厄文（Jill Irving）將首度登上五環殿堂，中國大陸11歲滑板女孩鄭好好，則是本屆奧運年紀最小的選手。

厄文從小開始學騎馬，一開始以障礙賽為主，後來才轉為馬場馬術。不過她直到2008年孩子長大成人後，才接受正規訓練，2013年參加國際大賽，2019年在泛美運動會奪金。厄文原本有機會參加東京奧運，但因馬匹太老無法參加，她2年前購入新馬重新培養默契，最終成功拿下奧運門票。

厄文對於進軍奧運感到震驚，她認為年齡只是數字，「參加奧運心情很激動，我不覺得自己61歲了，感覺像31歲。」

本屆最年長參賽者可能是厄文，現年69歲的澳洲馬術選手漢娜（Mary Hanna）目前在候補名單。奧運史上最年長選手是瑞典射擊名將斯萬（Oscar Swahn），他72歲時參加1920年安特衛普奧運。

本屆最年輕選手是來自中國的11歲滑板女孩鄭好好，值得一提的是，英國50歲男滑板選手麥克唐納（Andy Macdonald）也將成為奧運史上最年長滑板參賽者。

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