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巴黎奧運／運動畫刊預測中華隊僅3面獎牌 黃筱雯被看好奪金
2024巴黎奧運倒數3天，美國《運動畫刊》公布各項賽事獎牌預測，中華隊只有3面獎牌，女子拳擊54公斤級黃筱雯被看好拿下金牌。
中華隊上屆東京奧運拿下2金4銀6銅，共12面獎牌創史上最佳紀錄。黃筱雯是東奧銅牌得主，《運動畫刊》指出台灣沒有拳擊手拿過金牌，但這次看好女子54公斤級的黃筱雯，銀牌看好哥倫比亞阿里亞絲（Yeni Arias）、銅牌則是泰國吉特龐（Jutamas Jitpong）和蒙古恩赫賈加爾（Munguntsetseg Enkhjargal）。
羅嘉翎在東京奧運奪銅，《運動畫刊》預測巴黎奧運跆拳道女子57公斤級金牌是匈牙利瑪頓（Viviana Marton），銀牌是中國駱宗詩，銅牌則是羅嘉翎和土耳其伊爾根（Hatice Kubra Ilgun）。
射箭混合團體賽也被看好奪下銅牌，最受國人關注的羽球女單，金牌看好日本山口茜、銀牌南韓安洗瑩，銅牌則是中國大陸陳雨菲。
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