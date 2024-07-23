巴黎奧運／運動畫刊預測中華隊僅3面獎牌 黃筱雯被看好奪金

「我很少感覺到低潮，應該說，我不太會負面看待那些未達最佳水準的表現。」彭名揚說：「我寧可把它們想成是蓄力。」當下的成績即使未有顯著進步，但也不會比昨天、比去年還糟，因為你在這段時間所受的訓練，都是紮紮實實的——那絕不是低潮，只是你需要找些法子，在此時此刻付出更多。

2024-07-23 11:00