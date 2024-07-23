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巴黎奧運倒數 維安已先釀民怨
巴黎奧運將於台灣時間廿七日凌晨開幕，大會各項籌備工作已到最後階段，中華代表團選手也陸續前進花都備戰；儘管仍有不少巴黎民眾、企業對奧運無感，認為生活受到極大影響，但奧運籌備委員會正淡化這些反彈聲浪，主席埃斯坦格表示為了成功舉辦奧運，有些事無法避免。
三年前東京奧運受到新冠肺炎疫情衝擊，所有比賽場館未開放觀眾進場，今年奧運最後倒數計時，籌委會公布預售票賣出八百八十萬張，寫下單屆奧運最佳紀錄，埃斯坦格很有信心說，「巴黎已經做好準備，我們要讓法國大放異彩。」
巴黎繼一九○○、一九二四年後，第三次成為奧運主辦城市，將是史上首次在主場館以外進行開幕典禮，塞納河畔預計湧進卅萬名持票觀眾，另有廿萬人可從周邊公寓觀看，塞納河沿岸和奧運場館維安已經升級。
隨著開幕式接近，巴黎大規模維安工作引發一些摩擦，不少民眾原本活動的地方變成禁區，商店、餐廳、酒吧和俱樂部流失不少生意，甚至出現遊民遭驅趕的情況，出現眾多抱怨。埃斯坦格說，「安全是奧運首要任務，在閉幕前必須隨時保持警惕，希望市民能夠理解。」
本屆奧運仍有超過廿個運動種類、六十萬張門票待售，包括八月五日將在法蘭西體育場壓軸進行的田徑男子一百公尺決賽，開幕典禮最昂貴的四千個座位也在尋找買主。
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