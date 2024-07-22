商家抱怨不便 巴黎奧運組委會信心喊話

巴黎奧運組委會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）今天表示，巴黎已為奧運「準備就緒」，盼淡化部分居民與商家抱怨奧運帶來的衝擊。

法新社報導，艾斯堂格在巴黎的一場記者會說：「我們已準備就緒，並進入最後階段。」距離26日的奧運開幕式只剩5天。

巴黎各場館正進行最後收尾工作，上千名運動選手與官員陸續抵達。在經歷幾個月都是有雨天氣後，天候也有所好轉。

對組委會的另一個好消息是，將用於奧運戶外游泳比賽場地的塞納河，水質自7月初以來已有顯著改善。

艾斯堂格還說，目前塞納河的所有相關指標都屬正面。

巴黎奧運開幕式將於塞納河登場，屆時將可看到6000至7000名運動選手乘坐85艘平底船或小艇沿河而下，將會是夏季奧運首度於主要體育場館外舉行，預計將有多達30萬名持票觀眾在看台與河岸觀賞，另有約20萬人會在周邊公寓由高處欣賞盛況。

艾斯堂格表示，目前開幕式門票還剩下約4000張可供購買。

然而為迎接開幕式而採取的龐雜維安作業正招致一些反彈；巴黎市中心沿塞納河畔及奧運場館周邊，大片區域都限制人員進入。

代表巴黎商家、餐廳、酒吧與俱樂部的行業協會今天抱怨，正面臨業務和客流量前所未見的下滑，部分原因歸咎於嚴格維安措施。