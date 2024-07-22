奧運羽球／賽場大量紫色系法式美學 李洋直呼好漂亮

巴黎奧運羽球賽事將於7月27日展開，台灣羽球代表隊都已進入場館練球。今年奧運各場館都融入法式美學概念，羽球場也是以大量紫色系為主，讓李洋看完直呼，「真的蠻漂亮的。」

向來被稱為浪漫、時尚、設計之都的法國巴黎，承辦今年奧運也將特有的法式美學融入到每個場館當中，大量使用藍色、粉色、紫色等調和色系，以及幾何線條在不同運動種類當中。

舉辦巴黎奧運羽球賽事的愛迪達體育館，是本屆少數的新建場館，耗資1.25億歐元（約新台幣45億元），今年5月初就曾在這裡舉辦過國際羽球總會（BWF）法國公開賽，也當作是奧運場館的驗收賽事。

只不過當時場館內的擺設和設計，都和奧運大不同，台灣羽球代表隊在法國當地時間21日早上抵達，稍事休息後就前往場館練習。

男雙「麟洋配」之一的李洋，在接受中央社訪問時表示，之前看照片的時候覺得是很神奇的顏色，「但到現場之後才發現，真的蠻漂亮的，我覺得非常的帥。」

搭檔王齊麟也表示，這是他們第一次在紫色系的場館出賽，「雖然沒看過，但倒也不會覺得奇怪，感覺蠻舒服的，只是現場的風向和之前法國公開賽時又不一樣，必須再重新適應一下順逆風。」

不只是羽球場館，重新整修的田徑賽事舉辦場館「法蘭西體育場」，更是史無前例的鋪設紫色的跑道，讓選手猶如在薰衣草田裡奔跑的感覺。

另外，像是運動攀岩的場地，也揮別過往都是灰色調性，岩壁以清新藍綠色、粉色調性為主，遠遠看過去就像是一座大型的裝置藝術。