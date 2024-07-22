奧運熱血應援！《前進巴黎》邀您挺中華贏好禮

為迎接即將盛大登場的巴黎奧運，聯合新聞網（udn.com）特別推出《前進巴黎！金牌觀測站》活動，邀請網友一同看奧運力挺中華隊！即日起至 8 月 15 日，活動期間完成指定任務，有機會贏走 iPhone、Sony 家庭劇院、雙人餐券、藍芽耳機和點數等應援好禮！

2024 巴黎奧運將在 7 月 26 日於「浪漫之都」法國巴黎舉行，其中一大亮點是將田徑跑道換成浪漫的薰衣草紫，打破傳統磚紅色，讓人眼睛一亮！為呼應這一創新設計，聯合新聞網《前進巴黎！金牌觀測站》活動主視覺也以紫色調呈現，為參加者帶來更多沉浸式體驗。

本次《前進巴黎》活動共計兩大任務。第一個任務，（一）「為選手加油」只須前往 udn 奧運專區「盤點中華隊」頁面，為兩位中華隊選手加油，就有機會抽中 TOZO 運動藍牙耳機（共 50 名）。第二個任務，（二）「簽到領好康」邀請會員粉絲，每日登入累計簽到次數， 解鎖iPhone 15、Sony 隨身家庭劇院組、西堤雙人餐券、U 利點數等多重好禮。活動期間只要簽到次數越多，抽獎機會越多哦！

另外，參與這些趣味性活動，您還可以體驗 udn 奧運專區的全新 AI 功能，例如只要一鍵即可獲得 AI 中華選手戰力分析和 AI 主播最新賽事預告。透過科技加持，幫您快速掌握中華隊最新戰況，即時了解奧運精彩賽事。

即日起至 8 月 15 日止，立即參加《前進巴黎！金牌觀測站》活動，支持中華隊英雄們，還能解鎖總價值 15 萬的豪華獎品！立即前往活動：https://lihi.cc/ClQE3