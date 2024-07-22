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前進體育賽事最高殿堂！巴黎奧運台灣選手人氣討論TOP 10

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一起為台灣選手加油！

巴黎奧運即將到來，你準備好為台灣選手加油了嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路聲量最高的十組奧運參賽選手，在奧運開始之前，先來認識這些厲害的運動健將們吧！

本次巴黎奧運台灣共參加16個競賽項目，總計有60位選手參賽，《網路溫度計DailyView》也整理了台灣選手完整名單。每一位選手都是台灣的榮耀，在眾多身經百戰的運動員中，誰在網路上有著最高的討論度呢？一起來看看吧！

NO. 10 賴主恩

參賽項目：拳擊－男子輕次中量級（63.5公斤級）

今年28歲的拳擊國手賴主恩是第二次參加奧運賽事，2016年里約奧運，賴主恩成為繼1996年的蔡池修後首度挺進奧運拳擊會內賽的選手。雖然在當年止步首輪，不過賴主恩努力克服低潮，2022年杭州亞運奪銀（後續遞補為金牌），也取得巴黎奧運資格。

睽違8年再度踏上奧運殿堂，賴主恩身上更多了成熟與沉穩，為了備戰奧運，也在今年頻繁至海外進行移地訓練，希望能夠取得好成績。對賴主恩而言，拳擊就是他的生命，自2015年進入國訓中心以來，今年剛好邁入第十年，教練也期許賴主恩「十年磨一劍」，能夠在奧運賽場上創下佳績，網友們也紛紛為他加油打氣，「主恩加油，拳力以赴」、「排灣族的英雄」。

NO. 9 林郁婷

參賽項目：拳擊－女子羽量級（57公斤級）

28歲的林郁婷去（2023）年在杭州亞運拿下拳擊女子57公斤級金牌，成為首位在亞運奪金的女子拳擊選手，同時也為台灣拿下睽違65年的亞運拳擊金牌。寫下歷史紀錄的她，也拿下前進巴黎奧運的門票。

輝煌的戰績背後其實也經歷過低潮，先前以世界第一之姿前進東京奧運的她，卻在首輪就爆冷落敗，之後又在世錦賽遭遇性別生化指數異常的爭議，雖然回國後再度檢測並無異常，但遭到除名的林郁婷卻無法申訴。僅管如此，林郁婷仍努力走過這些低潮的時刻，在亞運拿下金牌，前進巴黎奧運，以奪金為目標為努力，網友們也十分期待她的表現，「謝謝妳挺過來，這一切都是值得的」、「郁婷最棒！謝謝你帶給大家的精彩比賽」。

NO. 8 林昀儒

參賽項目：桌球－男子單打、男子團體、混合雙打

綽號「小林同學」的林昀儒，小小年紀卻有異於常人的穩重，賽場上總是十分冷靜沉著的他，得到「沉默殺手」的封號，從小就展現驚人的天賦，年僅18歲的林昀儒更是在2019年國際桌總世界巡迴賽中擊敗了各國頂尖選手，包含了馬龍、樊振東、奧恰洛夫、波爾等人。

2021年，林昀儒首度參加奧運便一舉拿下桌球男單銅牌，在國際桌總最高排名第5的他被譽為台灣桌球「20年來最強選手」。和超殺球風不同的是，賽場外的林昀儒十分靦腆，面對媒體採訪也非常害羞寡言，這樣的反差萌讓他在東京奧運後被網友封為「國民金孫」，大家也期待這次巴黎奧運他能為台灣再拿下獎牌，「小林心態真的超級強大」、「完全看得出小林一點一滴在進步」、「昀儒心態超強」。

NO. 7 甘家葳

參賽項目：拳擊－男子輕中量級（71公斤級）

出生鄒族的甘家葳從小就很擅長運動，國中時原先雙棲於排球隊及拔河隊，在拔河隊解散後才因緣際會進入拳擊隊，開始了拳擊手的人生。和其他人比起來，甘家葳在拳擊的訓練上起步較晚，但也因此更加認真，高二開始就稱霸所屬量級的國內各大比賽。

家境辛苦的甘家葳拳擊路充滿磨難，甚至一度想過退役，去年的杭州亞運其實原本是他自己設定的最後一戰，決心若是沒有拿到獎牌就不再當拳擊選手轉任教練。最後甘家葳在這背水一戰中一舉挺進金牌戰，雖然因為傷勢過重被判定無法出賽，但銀牌的成績也讓他獲得奧運資格，網友們都非常期待他在奧運殿堂上再創佳績，「拳擊的標竿及典範」、「我阿甘最強」。

NO. 6 李洋／王齊麟

參賽項目：羽球－男子雙打

相信許多人都對「麟洋配」在東京奧運奪金的那個瞬間印象深刻，一開始沒有受到太多關注的李洋與王齊麟，在東奧的羽球男雙賽事中雖然首戰落敗，但之後一路過關斬將，扳倒當時世界排名第一的印尼「小黃人」組合以及日本第一男雙等強敵，最終挺進金牌戰，在眾人的見證下力退中國，為台灣拿下奧運羽球首面金牌，同時也是第一面獎牌。

一戰成名的李洋與王齊麟在東京奧運後受到許多關注，也開始承接大家的期待與壓力，雖然在之後的賽事表現一直不盡理想，但兩人也調整心態，放眼奧運，期許自己為台灣再奪一面獎牌。巴黎奧運同時也是麟洋配的最後一次奧運，李洋預計在奧運後的台北公開賽退休，也因此他們更希望能不留遺憾，雖然因為BWF積分計算的問題導致需要多打一場預賽，但他們正向看待，網友們也紛紛為他們打氣，「關關難過關關過，加油」、「拚了就對了」。

NO. 5 楊勇緯

參賽項目：柔道－男子60公斤級

還記得2020年東京奧運，台灣拿下第一面獎牌時的感動嗎？當時率先為台灣奪下一面銀牌的就是柔道選手楊勇緯，他拿下的不只是台灣該屆奧運的第一面獎牌，也是台灣柔道代表隊史上第一面奧運獎牌，為台灣柔道寫下歷史紀錄，也讓世界看見台灣柔道。

首次登上奧運殿堂就展現大家風範拿下銀牌，楊勇緯在東奧後關注度急遽上升，陽光帥氣的外表也吸引到大批粉絲，更有不少人自稱「楊太太」。雖然一夕之間成為網路紅人，但楊勇緯仍不受外界影響，專注於訓練，秉持著柔道「精力善用，自他共榮」的精神，東奧後也接連在各大國際賽創下佳績，許多網友都非常期待他在巴黎奧運的表現，「勇緯好棒，以第一種子進軍巴黎奧運」、「在大家心裡，勇緯是最棒的」。

NO. 4 羅嘉翎

參賽項目：跆拳道－女子57公斤級

在上屆東京奧運拿下跆拳道女子57公斤級銅牌的羅嘉翎，也是本次巴黎奧運備受矚目的選手，183的身高為她帶來非常大的優勢。羅嘉翎在東奧初次參加奧運就為台灣帶回一面銅牌，優異的表現讓眾人印象深刻，後續也接連在杭州亞運、世錦賽拿下好成績。

其實羅嘉翎自去年開始便持續受到左腳疲勞性骨折的舊傷影響，長達7個月沒有在國際賽事中出賽，先前為感受實戰氛圍進行的奧運模擬賽，也因為擔心傷勢加劇而在首輪比賽後就退賽。雖然如此，但羅嘉翎仍積極養傷備戰巴黎奧運，身為唯一一名跆拳道選手，網友們也對她寄予厚望，「183公分超級有優勢」、「加油，祝巴黎（奧運）再次站上頒獎台」。

NO. 3 詹詠然／詹皓晴

參賽項目：網球－女子雙打

詹詠然、詹皓晴。圖／聯合報系資料照
詹詠然、詹皓晴。圖／聯合報系資料照
關注網球賽事的人一定都聽過「詹家姊妹」的名號，詹詠然與詹皓晴可以說是各大國際賽的常勝軍，兩人也在杭州亞運為台灣摘下網球女雙金牌。先前詹詠然曾因為身體狀況離開賽場長達9個月，近期為備戰巴黎奧運復出。

本次巴黎奧運是詹詠然的最後一舞，為個人第四次參與奧運賽事，同時也是第三次和妹妹詹皓晴攜手參賽，希望能夠取得好成績。不過，從網路聲量中可以看出其實許多球迷仍對於2017年世大運詹詠然稱中暑退出混雙準決賽，最後卻前去參加美國網球公開賽一事耿耿於懷，「多喝水，穿涼感衣不要中暑」、「去巴黎好好玩就好，小心中暑」、「多補充水分，小心中暑喔」。

NO. 2 郭婞淳

參賽項目：舉重－女子59公斤級

郭婞淳。圖／112年全運會提供
郭婞淳。圖／112年全運會提供
2021年舉重女神郭婞淳在東京奧運拿下舉重女子59公斤級金牌，不只為台灣摘下該屆奧運首面金牌，同時也拿下個人生涯奧運首金，更因此達成了世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運及奧運等五場國際賽事皆奪金的「大滿貫」成就，成為台灣舉重的代名詞。

在台灣幾乎無人不知無人不曉的郭婞淳其實也曾經歷過低潮，在2014年亞運備戰期郭婞淳被槓鈴壓傷，造成右大腿肌肉70%斷裂，嚴重的傷勢加上各界輿論讓她承受巨大的心理壓力，也產生自我懷疑，不過她最終戰勝心魔，調整好狀態，也一路走到今日的高度。東奧確定奪金後，郭婞淳挑戰自我紀錄最後失敗倒地燦笑的那一刻，許多人至今仍歷歷在目，也期待她在巴黎奧運能再寫下歷史，「舉重教科書」、「看她舉重真的超快樂、超穩」、「女神真的強」。

NO. 1 戴資穎

參賽項目：羽球－女子單打

戴資穎將擔任巴黎奧運開幕式中華代表團掌旗官。(體育署提供)
戴資穎將擔任巴黎奧運開幕式中華代表團掌旗官。(體育署提供)
說到台灣最知名的運動員，一定有不少人第一個想到的是羽球一姐戴資穎。在賽場上稱霸的小戴，為台灣第一位羽球女單世界球后，也是台灣史上首位拿下世界羽球聯盟（BWF）最佳女運動員獎的選手。戴資穎自2009年開始參加國際賽事，2016年首度成為世界球后，之後共6度登上球后寶座，更是創下世界第一在位累積214週的驚人紀錄，樹立起難以超越的「小戴障礙」。

上屆東京奧運戴資穎一路挺進金牌戰，最終為台灣奪下一面銀牌，寫下個人生涯最佳紀錄。本屆巴黎奧運為戴資穎的最後一舞，也是她第四次參加奧運，戴資穎坦言評估自身狀況這次想要奪金可能會比東奧更困難，不過她強調自己會努力爭取勝利，網友們則認為，不管結果如何，小戴已經是大家心中的金牌，「小戴加油！開心打球」、「好好享受比賽」、「超級超級珍惜你的每一場比賽」、「奧運好好享受最後一舞」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月18日至2024年07月16日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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