快訊

2男子登八仙山往松鶴方向迷途 受困峭壁1晚今晨獲救

巴黎奧運／柔道桌球選手啟程 鄭怡靜帶粉絲應援小物

中央社／ 桃園機場21日電

2024巴黎奧運將於7月26日開幕，台灣柔道、體操、桌球、輕艇、網球代表隊今晚出發，不少粉絲特別到桃園機場合照及加油，「桌球一姊」鄭怡靜說會全力以赴，拿出最好的表現。

本屆台灣代表團共計60名選手、39名教練，其中有23名選手首度參賽，台灣共取得16種運動種類參賽資格，射擊有8人參賽是單項運動最大團，各代表隊從7月17日陸續出發，今晚有柔道、體操、桌球、輕艇、網球代表隊共17名教練、選手及工作人員出發。

台灣「桌球一姊」鄭怡靜接受媒體聯訪表示，這是第3次參加奧運，心情還是很興奮、期待，期許可以打出自己想要的比賽，全力以赴拿出最好的表現。

鄭怡靜指出，有很多粉絲送上親手寫的卡片、製作一些小東西表示支持鼓勵，她會隨身攜帶，每天訓練時看看就會充滿能量，甚至還聽到有粉絲從南投坐車上來，就為了跟她說一句加油，「這些感動都已放在心裡面」，想帶著粉絲的鼓勵跟支持衝刺巴黎，帶著大家給的力量一起加油。

鄭怡靜說，主要是到了巴黎後，讓身體進入比賽的狀態，其實先前訓練時沒有覺得又要打奧運了，直到站在桃機時才覺得非常期待，感覺充滿能量、準備好的感覺，這次會更專心在單打上。她覺得只要相信自己，站在場上時放手一搏、不要想太多，「我覺得就是最好的自己了」。

上屆東京奧運與鄭怡靜搭配搶下台灣史上首面奧運桌球混雙銅牌、單打排名第4的林昀儒說，經過這3年還是有很多變化，上次比賽打得還不錯，也有受到一些關注，自己心態也有一些變化，還是希望可以用正面的心態好好面對比賽，到巴黎後會先把時差調好，再把最近訓練中心的練習再複習一遍，其實也不用想太多，就一場一場準備，全力發揮。

對於記者追問，在桌球混雙項目更換搭檔的練習狀況如何。林昀儒指出，經過最近1、2個月集中訓練，感覺越來越好，希望比賽中可以發揮訓練的水準，當然實力強的對手非常多，所以還是希望能先贏第一場，後面再一場一場去贏。

其他運動項目選手隨後也陸續抵達桃機辦理登機作業，不過柔道代表隊的教練及選手楊勇緯都低調沒有接受採訪，所有選手完成大合影後就通關準備登機。

中華奧林匹克委員會唯一官方合作的免稅商店贊助商昇恆昌免稅商店，特別在桃園機場管制區內送上代表平安勝利的御守，預祝選手為國爭光，並與選手們一起在「昇恆昌與你一起為中華隊加油FIGHTTOGETHER」互動應援牆合影，以行動力挺選手。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

奧運選手團出發 鄭怡靜：期許自己打出想要的比賽

桌球／遭日怪物少年逆轉 林昀儒無緣WTT曼谷球星挑戰賽決賽

桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 林昀儒、莊智淵闖進男單8強

桌球／一姐鄭怡靜強化體能 奧運桌球個人、團體都要扛

相關新聞

巴黎奧運／全球電腦大當機 國際奧委會：對系統是好考驗

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，資安公司軟體更新造成全球電腦當機，波及許多行業的營運，也影響了巴黎奧運一部分作業，...

巴黎奧運／奧運惡意宣傳已開始？奧委會：俄羅斯假訊息充斥

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，近來發生多起歸咎於俄羅斯的虛假訊息攻擊事件後，巴黎奧運成為這類攻擊目標已在所難免

巴黎帕運／選手暖身 國訓備戰受好評

緊接在巴黎奧運之後，將於八月廿三日開幕的巴黎帕運，我國今年共在七個運動種類取得十三個參賽席次。過去半年我國代表隊選手陸續...

巴黎奧運／戴資穎、孫振共同掌旗

巴黎奧運即將在廿七日（當地時間廿六日）舉行開幕式，體育署昨天也公布中華代表團今年開幕式掌旗官，將由羽球一姊戴資穎與霹靂舞...

影／奧運羽球、拳擊代表隊出發赴巴黎備戰 周天成：全力以赴

2024巴黎奧運將在下周開幕，今天晚上羽球、拳擊代表隊也搭機出發前往巴黎備戰。...

帕運羽球／拚東京錯失的獎牌 方振宇用更多練習化解壓力

上屆東京帕運與獎牌擦肩而過，台灣羽球好手方振宇將前進巴黎帕運，他直言壓力蠻大，並笑說化解的方法是更多練習，期望把外界關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。