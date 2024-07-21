巴黎奧運／柔道桌球選手啟程 鄭怡靜帶粉絲應援小物

2024巴黎奧運將於7月26日開幕，台灣柔道、體操、桌球、輕艇、網球代表隊今晚出發，不少粉絲特別到桃園機場合照及加油，「桌球一姊」鄭怡靜說會全力以赴，拿出最好的表現。

本屆台灣代表團共計60名選手、39名教練，其中有23名選手首度參賽，台灣共取得16種運動種類參賽資格，射擊有8人參賽是單項運動最大團，各代表隊從7月17日陸續出發，今晚有柔道、體操、桌球、輕艇、網球代表隊共17名教練、選手及工作人員出發。

台灣「桌球一姊」鄭怡靜接受媒體聯訪表示，這是第3次參加奧運，心情還是很興奮、期待，期許可以打出自己想要的比賽，全力以赴拿出最好的表現。

鄭怡靜指出，有很多粉絲送上親手寫的卡片、製作一些小東西表示支持鼓勵，她會隨身攜帶，每天訓練時看看就會充滿能量，甚至還聽到有粉絲從南投坐車上來，就為了跟她說一句加油，「這些感動都已放在心裡面」，想帶著粉絲的鼓勵跟支持衝刺巴黎，帶著大家給的力量一起加油。

鄭怡靜說，主要是到了巴黎後，讓身體進入比賽的狀態，其實先前訓練時沒有覺得又要打奧運了，直到站在桃機時才覺得非常期待，感覺充滿能量、準備好的感覺，這次會更專心在單打上。她覺得只要相信自己，站在場上時放手一搏、不要想太多，「我覺得就是最好的自己了」。

上屆東京奧運與鄭怡靜搭配搶下台灣史上首面奧運桌球混雙銅牌、單打排名第4的林昀儒說，經過這3年還是有很多變化，上次比賽打得還不錯，也有受到一些關注，自己心態也有一些變化，還是希望可以用正面的心態好好面對比賽，到巴黎後會先把時差調好，再把最近訓練中心的練習再複習一遍，其實也不用想太多，就一場一場準備，全力發揮。

對於記者追問，在桌球混雙項目更換搭檔的練習狀況如何。林昀儒指出，經過最近1、2個月集中訓練，感覺越來越好，希望比賽中可以發揮訓練的水準，當然實力強的對手非常多，所以還是希望能先贏第一場，後面再一場一場去贏。

其他運動項目選手隨後也陸續抵達桃機辦理登機作業，不過柔道代表隊的教練及選手楊勇緯都低調沒有接受採訪，所有選手完成大合影後就通關準備登機。

中華奧林匹克委員會唯一官方合作的免稅商店贊助商昇恆昌免稅商店，特別在桃園機場管制區內送上代表平安勝利的御守，預祝選手為國爭光，並與選手們一起在「昇恆昌與你一起為中華隊加油FIGHTTOGETHER」互動應援牆合影，以行動力挺選手。