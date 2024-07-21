巴黎奧運／全球電腦大當機 國際奧委會：對系統是好考驗

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，資安公司軟體更新造成全球電腦當機，波及許多行業的營運，也影響了巴黎奧運一部分作業，不過事實證明，這是奧運登場前一項很好的考驗。

路透社報導，首屈一指的全球資訊安全公司CrowdStrike日前更新軟體時引發系統問題，導致航班停飛、廣播公司停播，並造成客戶無法出入醫療保健或銀行等的服務。

這也影響了巴黎奧運主辦單位的部分運作。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）表示：「是的，早上出現了一些重大問題，但因應得宜…這是一次非常好的演練。」

巴黎奧運將於本月26日開幕。這並不是奧運首次受到技術故障或網路攻擊的影響，2018年平昌（Pyeong chang）冬季奧運就曾經為網攻的目標。

亞當斯說：「網路遭駭是每個人日常生活的一部分。很明顯的，奧運是一個巨大目標。」

「我們採取了大量保護措施。即使我可以解釋，也不會透露細節。我們的工作人員和合作夥伴保證，我們已經做好了萬全的準備。」

「準備工作永遠不嫌多。我們在平昌冬奧曾經千鈞一髮。我們有完全信心，知道要如何應對。」