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巴黎帕運／選手暖身 國訓備戰受好評

聯合報／ 記者劉肇育／高雄報導
巴黎帕運台灣桌球好手陳柏諺（左起）、程銘志、田曉雯、林姿妤。 記者劉學聖／攝影
巴黎帕運台灣桌球好手陳柏諺（左起）、程銘志、田曉雯、林姿妤。 記者劉學聖／攝影

緊接在巴黎奧運之後，將於八月廿三日開幕的巴黎帕運，我國今年共在七個運動種類取得十三個參賽席次。過去半年我國代表隊選手陸續進駐國訓中心，讓選手在無後顧之憂的情況下進行最後備戰，包括上屆奪下桌球女單銅牌的田曉雯、羽球男單第四名的方振宇都直言，經過幾個月在國訓的備戰，狀態確實調整得相當不錯。

上屆東京帕運我國共有十位選手在六個運動種類出賽，最終由田曉雯在桌球女單Ｃ十級拿下一面銅牌。而今年田曉雯也將再度參賽，除了女單賽事外，也將與林姿妤在女雙合拍，至於桌球男子選手則由四十四歲的程銘志與十七歲的陳柏諺出賽。

對於今年體育署首次安排帕運選手進駐國訓長期集訓，田曉雯與林姿妤都給予高度肯定。其中田曉雯就直言，在國訓中心的設備和環境確實能讓選手在備戰上更專注，每天都很充實，尤其防護室的設備讓她印象深刻，甚至還嘗試了液態氮恢復，效果相當好。

上屆東京帕運因為身體因素缺席的健力好手林資惠，今年第六度參賽。

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