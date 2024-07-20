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帕運羽球／拚東京錯失的獎牌 方振宇用更多練習化解壓力

中央社／ 高雄20日電
巴黎帕運台灣羽球方振宇。記者劉學聖／攝影
巴黎帕運台灣羽球方振宇。記者劉學聖／攝影

上屆東京帕運與獎牌擦肩而過，台灣羽球好手方振宇將前進巴黎帕運，他直言壓力蠻大，並笑說化解的方法是更多練習，期望把外界關注轉化為動力。

方振宇因出生時難產，導致左臂神經叢損傷，期間歷經多次手術及復健，他在國中時開始接觸熱愛的羽球，雖然左手肌肉萎縮，但仍成功克服困難，曾在2021年登上最高殿堂東京帕運，可惜以第4名作收，與獎牌擦肩而過。

如今將踏上巴黎帕運殿堂，方振宇今天在媒體日接受聯訪時自評，這3年經驗上進步很多，不過因為期待表現比上次更好，因此壓力比較大，加上受到很多人的關注、幫助，讓他更想要拿出成績回饋，而他化解壓力方式是更多的練習，「我覺得相對是好事，促使我把自己準備地更好。」

至於罹患軟骨發育不全症的羽球好手蔡奕琳，儘管身材較同齡矮小，但仍積極追求屬於自己的羽球夢，成為台灣首名SH6級的帕運選手，她表示期待體驗帕運的氛圍，盡可能做好自己，並提到平時會與具有帕運經驗的台灣桌球雙姝林姿妤、田曉雯交流，從中了解相關備戰經驗。

巴黎帕運進入倒數40天，教育部政務次長張廖萬堅今天也抵達國訓中心勉勵選手，他表示教育部輔導體育署啟動「帕拉林匹克運動會備戰計畫」，安排帕運選手首度長期進駐國家運動訓練中心集訓，在完善的後勤支援環境中安心備戰，同時全力提供軟、硬體及人力支援，其中方振宇分享，此舉讓自己更專注在訓練上，「我覺得準備起來差很多。」

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