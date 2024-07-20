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巴黎奧運／為中華代表團掌旗 戴資穎：沒想過會是自己

中央社／ 台北20日電
羽球好手戴資穎榮膺巴黎奧運26日開幕式中華代表團掌旗官。圖／Badminton Photo提供(資料照)
羽球好手戴資穎榮膺巴黎奧運26日開幕式中華代表團掌旗官。圖／Badminton Photo提供(資料照)

羽球好手戴資穎榮膺巴黎奧運26日開幕式中華代表團掌旗官，將迎接奧林匹克運動會「最後一舞」的戴資穎表示，沒想到會是自己，「這次的經驗很特別。」

戴資穎告訴中央社記者，這是她最後1次奧運，希望做好掌旗官；教育部體育署說，戴資穎對掌旗表達高度意願，但如果後續大會抽籤結果第1天就有賽程，就會再徵詢其他人選。

體育署今天公布掌旗官由上屆東京奧運羽球女子單打銀牌戴資穎與首度踏上奧運殿堂的孫振共同擔任，具傳承意義。

體育署長鄭世忠說，考量戴資穎國際知名度及在國內具備的高人氣，而孫振是台灣首名取得霹靂舞奧運參賽資格選手，顧及選手開幕式隔天賽程安排，在不影響選手備戰前提下做出決定。

台灣代表團由戴資穎、舉重選手郭婞淳及柔道選手楊勇緯領銜，共取得16種運動種類參賽資格、總計60名選手征戰五環殿堂，目標超越東京奧運2金4銀6銅最佳成績。

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