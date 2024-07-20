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巴黎奧運／開幕在即 教宗籲各界尊重期間休戰傳統

中央社／ 梵蒂岡19日專電
巴黎奧運26日登場，教宗方濟各今天呼籲各界尊重在奧運期間「休戰」的傳統。 美聯社
巴黎奧運26日登場，教宗方濟各今天呼籲各界尊重在奧運期間「休戰」的傳統。 美聯社

巴黎奧運26日登場，教宗方濟各今天呼籲各界尊重在奧運期間「休戰」的傳統。教宗強調，奧運是促進和平的競賽活動，古代在奧運期間已有休戰傳統，此作法在現代應繼續實踐。

夏季奧運預定7月26日到8月11日在法國巴黎舉行，聯合國去年已表決通過遵守「奧林匹克休戰」（Olympic Truce）決議，將休戰期間訂於7月20日至9月15日，為期57天，但巴黎奧運仍籠罩在國際衝突陰影下。教宗方濟各（Pope Francis）今天祝福巴黎奧運並祈禱，期盼藉巴黎奧運促進各國對話與和平。

教宗稱讚，體育是一種超越國界、語言、種族、民族和宗教的通用語言，體育有能力團結人們，促進對話和相互接受；體育能激勵人超越自我，培養犧牲、忠誠等精神，促使人們認識自身侷限性和他人價值。

教宗表示，「如果奧運會秉持真正的運動競賽精神，將可成為各國人民相遇的特殊場所，即使最敵對的國民也能在此交流。」

教宗強調，奧運標誌的5環象徵博愛精神，他期盼巴黎奧運提供參賽各國互相了解與欣賞的機會，消除偏見，從藐視與不信任變成彼此尊重，化解仇恨並建立友誼。

教宗表示，奧運宗旨是促進和平而非戰爭，本於這種精神，古代人明智地在奧運期間建立了休戰傳統，此一作法應在現代繼續實踐。

在世界和平受到嚴重威脅的動盪時期，他真誠希望每個人都能從心底尊重奧運期間的休戰精神，以解決衝突及恢復和諧。

古希臘各城邦之間，在4年一度的古代奧林匹克運動會前後會簽署暫時停止戰爭的協議，讓人民得以前往參賽或觀賽，成為奧林匹克休戰的起源。

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