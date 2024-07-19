奧運曲棍球／賽會前手指骨折 澳洲曲棍球員為參賽局部截肢
澳洲男子曲棍球球員道森（Matt Dawson）為參加巴黎奧運做出極大犧牲，他為了能夠上場打球，而將一根手指局部切除。
法新社報導，現年30歲的道森3年前在東京奧運與隊友贏得銀牌，但他最近右手無名指骨折，使得他能否生涯第3度出賽奧運被打上問號。
醫師建議道森打石膏讓手指復原，或是將手指末端切除。他選擇了後者，並已在本週動手術。
道森在登上飛往法國的班機前告訴澳洲的七號電視網（Channel Seven）：「我當時在整形外科醫師充分告知下做了這個決定，不僅為了能夠在巴黎奧運出賽，也為了往後的生活。」
道森還表示：「對我來說，最佳選項是切除手指末端。目前這稍微帶來一些改變，但我想這也是令人振奮的挑戰。」
澳洲曲棍球隊教練巴契（Colin Batch）說，道森的行動展現的致力程度令人難以置信。他告訴七號電視網：「這不是教練能替球員做的決定。」
巴契表示：「麥特（道森名）令人敬佩，顯然他真的決心在巴黎出賽。我不確定自己是否也會這麼做，但他做了，好強。」
澳洲男子曲棍球隊在東京奧運打進決賽，最後在PK大戰輸給比利時，與金牌擦肩而過。本月27日在巴黎奧運首場比賽將對上2016年里約奧運冠軍隊伍阿根廷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言