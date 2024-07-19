奧運曲棍球／賽會前手指骨折 澳洲曲棍球員為參賽局部截肢

澳洲男子曲棍球球員道森（Matt Dawson）為參加巴黎奧運做出極大犧牲，他為了能夠上場打球，而將一根手指局部切除。

法新社報導，現年30歲的道森3年前在東京奧運與隊友贏得銀牌，但他最近右手無名指骨折，使得他能否生涯第3度出賽奧運被打上問號。

醫師建議道森打石膏讓手指復原，或是將手指末端切除。他選擇了後者，並已在本週動手術。

道森在登上飛往法國的班機前告訴澳洲的七號電視網（Channel Seven）：「我當時在整形外科醫師充分告知下做了這個決定，不僅為了能夠在巴黎奧運出賽，也為了往後的生活。」

道森還表示：「對我來說，最佳選項是切除手指末端。目前這稍微帶來一些改變，但我想這也是令人振奮的挑戰。」

澳洲曲棍球隊教練巴契（Colin Batch）說，道森的行動展現的致力程度令人難以置信。他告訴七號電視網：「這不是教練能替球員做的決定。」

巴契表示：「麥特（道森名）令人敬佩，顯然他真的決心在巴黎出賽。我不確定自己是否也會這麼做，但他做了，好強。」

澳洲男子曲棍球隊在東京奧運打進決賽，最後在PK大戰輸給比利時，與金牌擦肩而過。本月27日在巴黎奧運首場比賽將對上2016年里約奧運冠軍隊伍阿根廷。