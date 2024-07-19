奧運田徑／吳艷妮化身大陸「證件妹」惹議 台版吳佳穎一點也不輸

巴黎奧運倒數7天，官網近日公布參賽選手基本資料，中國大陸「跨欄女神」吳艷妮證件照首次曝光。吳艷妮過去在鏡頭前給人濃妝強勢形象，不過證件照卻清新脫俗，引發大陸網友熱烈討論。

吳艷妮在巴黎奧運官網照片。截圖巴黎奧運官網

過去中華隊曾在2011年深圳世大運，台灣射擊選手吳佳穎因甜美的證件照，一時驚為天人，也為她贏得「證件妹」的封號，她今年也將代表中華代表團參加射擊項目。吳佳穎今年31歲，證件照延用中華奧會所提供，不同於2011年時年輕清新，顯得更為成熟美麗。

吳佳穎2011年深圳世大運證件證，當年因這張照片被封為「證件妹」。資料照

中隊選手吳佳穎在巴黎奧運官網照片。截圖巴黎奧運官網

吳佳穎在巴黎奧運官網照片。截圖巴黎奧運官網

吳艷妮出生於1997年7月28日，來自中國自貢，身高175公分，愛好是爵士舞、皮拉提斯和購物，說言英語和普通話。

吳艷妮一開始投入田徑賽事是練習短跑，後來才轉為跨欄，偶像是同項目的大陸傳奇名將劉翔。資料還顯示，吳艷妮3歲半開始學舞蹈，母親曾幫她報名學鋼琴和古箏，5年級才投入運動。吳艷妮出生於軍人世家，受爺爺影響，想法是女孩子不應該柔弱，因此選擇田徑。

吳艷妮證件照令大陸網友感到驚訝，照片中吳艷妮將長髮綁起來，戴上鵝黃色髮夾，畫上淡妝，散發大學生般清新氣質，看不出26歲，與過去在媒體前狂野形象完全相反。

照片公布後，大陸網友熱烈留言討論，「本來就挺漂亮」、「憑這證件照都可以出道」、「真好看又美又自信」。不過也有許多人留負評，「證件照明顯有P圖痕跡」、「P的爸媽都不認識」、「她有容貌焦慮」。

吳艷妮。 新華社