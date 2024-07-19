谷歌引進AI轉播奧運 另端客製化每日精華
Alphabet旗下的谷歌（Google）今天與美國國家廣播環球集團、美國奧會共同宣布，將在美國的巴黎奧運轉播引進人工智慧（AI），讓體育播報員可以用AI解說賽事。
路透社報導，谷歌、美國國家廣播環球集團（NBCUniversal，以下簡稱NBC環球）和美國奧會在一份共同聲明指出，谷歌將被選為美國奧運代表團的官方AI搜尋夥伴，這是科技公司與體壇非營利體育的首次跨界合作。
負責這次轉播美國隊奧運賽事的NBC環球，當前正改進賽事播報，以吸引不看電視直播的觀眾及在網路時代長大、只上網看片段的年輕人。
母企業為康卡斯特公司（Comcast）的NBC環球之前表示，他們將推出AI生成的客製化每日賽事精華，並由AI播報員Al Michaels擔任旁白。
在奧運期間的白天和晚間黃金時段，NBC環球的主播將使用谷歌搜尋（Google Search）的AI概述來回答體育相關問題，例如泳賽中水道分配的重要性。
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