巴黎奧運／日本女子體操隊長被爆未成年吸菸 恐離開代表隊
宮田笙子是日本女子體操奧運代表隊的隊長兼王牌選手，今天她被爆出未成年吸菸，相關單位正調查中。
日本女子體操奧運代表隊正在摩納哥訓練，但根據多家日本媒體報導，現年19歲的宮田笙子違反日本20歲才能吸菸規定，要回國接受體操協會調查，她也沒有出現在昨日公開練習當中。
尚未確定宮田笙子是否會失去代表隊資格，也不確定她能否參加26日舉行的開幕式。相關消息指出，體操協會將讓宮田笙子從摩納哥返回日本。
宮田笙子曾在2022年體操世錦賽拿下平衡木銅牌，日媒指出，被踢出代表隊是很罕見的情況，如果成真，將由曾參加過里約奧運和東京奧運的杉原愛子遞補。
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