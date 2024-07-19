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奧運羽球／戴資穎生涯最後一舞 與安洗瑩挑戰史上第二人紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎(左)、安洗瑩(右)。 美聯社
戴資穎(左)、安洗瑩(右)。 美聯社

巴黎奧運倒數7天，我國羽球一姊戴資穎第4次登上五環殿堂，力拚生涯首面奧運金牌，她將和南韓球后安洗瑩挑戰史上唯二紀錄。

戴資穎、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）和比利時譚蓮妮（Lianne Tan）被分進E組，如能在分組脫穎而出將直接從8強打起，對手可能是印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）或南韓金佳恩，4強有機會碰到安洗瑩或日本山口茜

戴資穎在2018年雅加達亞運摘下我國史上首面羽球金牌，去年杭州亞運挑戰史無前例女單二連霸失敗。小戴上屆東京奧運不敵中國陳雨菲取下銀牌，今年是她最後一次打奧運，如能奪金將成為史上第2位擁有亞運和奧運金牌的羽球女選手，南韓名將方銖賢曾在1994年廣島亞運奪金，1996年亞特蘭奧運摘金。

西班牙好手瑪琳（Carolina Marin）是女單史上唯一囊括奧運、世錦賽和洲際運動會金牌的選手，安洗瑩已經有世錦賽和杭州亞運金牌，有望成為史上第2人。

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