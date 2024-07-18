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巴黎奧運特別看管 中國游泳隊被藥檢近200次

中央社／ 台北18日電
中國游泳隊被藥檢近200次。新華社
中國游泳隊被藥檢近200次。新華社

此前爆發藥檢爭議的中國國家游泳隊，8日抵達法國準備參加巴黎奧運。隨隊營養師今天說，中國游泳隊31名選手，這10天就被藥檢近200次，每人平均被藥檢5至7次。

世界水上運動總會（World Aquatics）15日宣布，在即將到來的2024巴黎奧運，將針對中國游泳選手加強禁藥檢測。

中國青年網報導，中國國家游泳隊營養師于良今天發文稱，中國游泳隊前往法國10天，全隊31名選手被國際檢測機構（ITA）藥檢近200次。

于良寫道：「來法國正好10天，這10天裡，我們31名運動員除了訓練，倒時差，還累計被ITA查了接近200人次興奮劑，平均每天接近20人次，每人平均被查5-7次。早晨6點還沒睡醒就來了，中午午休也來，沒辦法只能在酒店大堂沙發休息，晚上九點多還來要一直熬到下半夜」。

于良並稱，這幾天和幾名檢察官也都混熟了，其中一人跟他說：「查你們的確實太多了，不過我們也沒辦法，都是上面給我們的檢查計畫，我不敢想像中國運動員和你們工作人員的配合度這麼好。如果換做其他隊伍，你知道我說的是誰（美國隊），他們早就嚷嚷受不了，然後到處投訴了」。

23名中國游泳選手在2020年底和2021年初於國內舉行的賽事中，被驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine）呈陽性反應。

中國反禁藥機構判定這些選手是在下榻飯店「誤食了遭汙染的食物」，才會攝入曲美他嗪，因此表示沒有理由對他們採取任何行動。

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）其後採納中國當局的說法，並未制裁這些游泳選手，其中11人已獲選參加7月26日登場的巴黎奧運。此舉引發美國強烈不滿與反對。

中青網報導，過去一年時間，中國游泳運動員接受興奮劑檢測次數遠超過國外運動員。根據世界水上運動總會公布的2023年興奮劑檢查數據就能看到，中國選手覃海洋、張雨霏和李冰潔接受的興奮劑檢查最頻繁，一人的檢查次數相當於4到5名外國奧運冠軍的總和。

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