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巴黎奧運開幕倒數8天 選手村正式開放運動員入住
巴黎奧運及帕運的選手村今天正式開放，並迎來第一批運動員入住。這座選手村位於法國首都巴黎的北方，最多可容納將近1萬4500人，其中包括9000名運動員。
法新社報導，巴黎奧運開幕前8天，首批入住選手村的運動員來自澳洲和巴西。
主辦方對於他們打造的選手村感到自豪，並聲稱選手村不需要空調，夏季的室內溫度會比室外溫度還低至少攝氏6度。
儘管如此，一些國家的代表隊還是自己訂購了空調設備。
選手村包含了許多創新概念，目的是成為低碳建築的典範。
7月26日至9月8日期間，選手村會提供給巴黎奧運和帕運的運動員使用，之後將改成住宅，其中至少1/3作為公共住宅。
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