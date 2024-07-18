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巴黎奧運／波士頓馬冠軍腳上藏玄機 噴織跑鞋一雙要價破萬元

中央社／ 亞特蘭大17日綜合外電報導
奧比里是今年波士頓馬拉松冠軍，要挑戰巴黎奧運金牌。 美聯社
奧比里是今年波士頓馬拉松冠軍，要挑戰巴黎奧運金牌。 美聯社

瑞士運動用品品牌「昂跑」（On）採用先進的一體成形「噴織」技術，搭配機械手臂快速製造出「革命性」運動鞋，據信能提升運動員在本屆巴黎奧運賽事的表現。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這款名為Cloudboom Strike LS的無鞋帶運動鞋，重量比最新款的智慧型手機iPhone還輕。

這款運動鞋售價330美元（約新台幣1萬761元），設計較一般運動鞋更加靈活、具動態性和支撐性，並已取得相當具有說服力的賽事紀錄：肯亞跑者、奧運銀牌得主奧比里（Hellen Obiri）在今年的波士頓馬拉松摘冠，當時穿的就是這款運動鞋。

奧比里還是首位在室內、室外田徑及越野賽獲得世界冠軍的女性運動員。今年夏季，她將再穿上這個品牌的跑鞋赴巴黎奧運爭牌。

總部位於蘇黎世（Zurich）的昂跑，將這款跑鞋的成功歸功於生物力學、生理學及極致輕盈這三者的結合。昂跑高級創新總監海茲（Ilmarin Heitz）在15日發布的宣傳影片中表示：「最重要的是，我們希望（運動員）獲勝，這是我們衡量成功的標準。」

這款半透明的襪狀運動鞋沒有後跟護墊、鞋帶或鞋舌等設計，看起來就像脫了皮的運動鞋。跑鞋發明者沃爾切特（Johannes Voelchert）說，他在學生時期看過一個可以噴出裝飾用蜘蛛網的萬聖節主題熱熔膠槍後，腦中頓時蹦出噴織運動鞋這個想法。

昂跑創新概念設計高級主管沃爾切特在品牌影片中表示：「我發現有個快速的方法，可以將紡織品製作成複雜的形狀。（拿來做）鞋子似乎是正確的目標。」

沃爾切特把這個想法帶到米蘭設計展（Milan DesignFair）後，引起了昂跑的注意。根據昂跑說法，這款鞋的鞋面由一種熱塑性材料製成，只需要一隻機械手臂，就能在短短3分鐘內上色並加上品牌商標。一體成形噴織而成的鞋面不須使用黏膠，只要加熱就能與碳纖維及泡沫橡膠鞋底結合，變成完整的跑鞋。

昂跑表示，比起其他運動鞋款，這種技術能使製造鞋面的碳排大幅降低75%。昂跑共同執行長毛瑞爾（Marc Maurer）在新聞稿中表示，這種名為LightSpray的材質，具有「發展潛力…能推動我們邁向更永續和循環的未來」。

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