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巴黎奧運／開幕倒數一週 市中心車輛禁入

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
法國安全部隊今天開始封鎖巴黎市中心大部分地區。 美聯社
法國安全部隊今天開始封鎖巴黎市中心大部分地區。 美聯社

法國安全部隊今天開始封鎖巴黎市中心大部分地區，以迎接下週在塞納河（Seine）登場的巴黎奧運開幕式。

法新社報導，為因應屆時沿著塞納河遊行6公里的開幕式，河岸中心區今天凌晨5時（台北時間今天11時）起禁止大多數車輛通行。

想進入塞納河兩岸、安全級別最高的「灰區」，像是居民或預訂那區飯店的遊客，都需出示QR code安全通行證。

預計將有約1000萬觀眾前來共襄盛舉，這座光之城為了7月26日至8月11日的奧運正在轉變，艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、榮軍院（Invalides）、協和廣場（Place de la Concorde）等地標搭建臨時體育場館，而新增的奧運貴賓通道也是讓交通更加擁堵的最新問題。

巴黎奧運主辦委員會總幹事托布華（EtienneThobois）說：「我們在市中心大量設立臨時場地的想法顯然有其限制，但我覺得大家正在看我們在做的事。」

市中心許多地鐵站也將於今天開始關閉，開幕式後的第2天才會重新開放。開幕式當天，將有6000至7000名運動員搭乘約100艘駁船和河船沿著塞納河航行。

這將是夏季奧運首次在主場館外揭幕，屆時將有多達50萬人在看台、河岸或從公寓俯瞰現場觀賞。

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