奧運桌球／中國女將陳夢尋求單打衛冕 竟遭人檢舉謊報年齡恐失資格

據中國媒體報導，近來有人在網路發布消息指出，此次代表中國隊參加巴黎奧運桌球女單尋求衛冕的陳夢，有謊報年齡之嫌，現年30歲的她實際年齡應為32歲，若此事屬實，將是違反中國國家體育總局「體育賽事活動賽風賽紀管理辦法」，可取消參賽資格的嚴重處分；奧運賽事在即，此一消息在中國網路引起熱烈討論，也影響到選手備戰，為此國家體育總局及桌球隊表示將會調查此事，但也請民眾不要輕信網路傳言，而據媒體報導指出，此一事件始作俑者，可能是另一名無緣參加女單賽事王昱曼的支持粉絲所為。

中國女子桌球實力強大，目前國際桌總世界女單排名前四依序為孫穎莎、王昱曼、王藝迪及陳夢四人，均是中國選手，依規定只有兩人參加女單項目下，最終由孫穎莎及陳夢兩人代表參加女單賽事，王昱曼則落得只能與兩人搭配出戰女團。其中孫穎莎是在奧運積分一路大幅領先，已鎖定女單出賽席次，而陳夢最終是靠著沙烏地大滿貫賽奪冠表現，最終超越第二輪淘汰的王昱曼而取得女單資格。

據報導指出，在網路上發布陳夢有謊報年齡之嫌，主要是依據1997年有媒體報導陳夢5歲時在教練吳乃蟬帶領下參加比賽獲獎，這與陳夢個人資料出生於1994年1月15日，明顯有差距(1997年陳夢應該只有3歲)。網路上也不斷有人放話，指出陳夢年紀太大，「平均年齡25歲的團隊，非要混入一個32歲的老姨打奧運」、「年齡造假的事實這麼明確，到底有沒人監管」等留言。

中國國家體育總局意識到事態嚴重，發表聲明指出，堅決抵制畸型「飯圈文化」對體育領域侵蝕；意即不希望粉絲在網路上發言影響到選手表現。不過，到目前為止，仍未對陳夢年齡調查結果做出說明，導致網友留言仍無法平息。若確定陳夢年齡造假，王昱曼就有取得女單參賽資格機會，然而此事最後如何演變，就看中國方面如何去應對。