奧運拳擊／賴主恩二度拚奧運 屏縣長贈營養金

2024巴黎奧運將登場，屏東縣瑪家鄉涼山部落拳擊國手賴主恩暌違8年再站上奧運殿堂，是屏東縣今年唯一參加巴黎奧運的選手。不同於8年前年輕氣盛，28歲的他走過低潮，努力備戰，多了些穩重。縣長周春米昨頒發3萬元營養金加油打氣，賴主恩說，拳擊是他的生命，他享受拳擊運動。

賴主恩是繼拳擊選手蔡池修後，2016年打進里約奧運拳擊會內賽的台灣人，可惜首輪止步，8年來他走過低潮，勤加苦練，2022拿下杭州亞運銀牌重返巔峰，也取得2024巴黎奧運「門票」。

「拳擊是我的生命」賴主恩說，拳擊教會他從低潮到如何讓自己變好，是生命中重要的部分。2016參加里約奧運時，並沒想到得名，這次再進奧運賽，目標是把金牌帶回來。

縣長周春米昨準備新台幣3萬元等值的歐元當營養金，為賴主恩送上故鄉滿滿的祝福，希望賴主恩賽場上克服高壓，為台灣爭光。賴主恩媽媽、奶奶也為他祈福。

賴主恩教練羅尚策說，賴主恩2015年進入國訓中心培訓，今年剛好第10年，十年磨一劍，心態變成熟，戰術執行也很徹底。今年3、4月曾經赴匈牙利、芬蘭及烏茲別克移地訓練，在嚴酷環境下執行最高強度的對打訓練與調整，期待這次奧運金牌能手到擒來。