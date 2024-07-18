奧運輕艇／亞運奪牌組合 3傑出征

中華輕艇隊在去年杭州亞運划出隊史最佳兩金一銅，奪牌選手「豬排」張筑涵、賴冠傑和吳少璿接連搶下巴黎奧運門票，三人踏上五環聖殿寫下新猷，唯一連莊奧運國手的張筑涵希望激勵年輕一代，只要努力付出，前進奧運不是不可能任務。

卅一歲的張筑涵從二○一○年廣州亞運開始，大賽幾乎無役不與，二○一四年仁川亞運奪銀、一八年雅加達亞運摘銅，杭州亞運勇奪輕艇激流女子K1金牌；她表弟吳少璿，在杭州斬獲輕艇激流男子K1銅牌，巴黎奧運姊弟檔再度聯手，共譜特別回憶。

廿七歲的賴冠傑從事輕艇運動超過十年，原擅長短距離兩百公尺，為一圓奧運夢而轉戰一千公尺，盡管不熟悉也不喜歡，過程時常碰壁，但在教練團跟家人支持鼓勵下，杭州亞運逆轉奪下靜水競速男子一千公尺單人划艇金牌，締造隊史新頁，拿到奧運門票也再次證明身手。

張筑涵在東京奧運成我國史上首位奧運輕艇代表，很開心巴黎奧運不再試孤軍奮戰，杭州亞運的奪牌部隊能「合體」前進花都。巴黎奧運輕艇賽程廿七日由激流賽事展開賽程，八月六日競速賽程接棒，三位寶島代表有志一同，目標享受比賽、晉級決賽。