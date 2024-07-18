聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運射箭／中華隊大換血 巴黎奧運打頭陣
巴黎奧運將在台灣時間廿七日凌晨開幕，上屆拿下一面銀牌的中華射箭隊昨天啟程，成為第一支出發的代表隊；射箭項目在開幕前一日就舉辦個人排名賽，中華射箭隊也是我國首支在巴黎奧運亮相的代表隊。
中華射箭隊三年前在東京奧運射箭男團拿下銀牌，今年射箭隊大幅換血，僅湯智鈞、雷千瑩為上屆班底，男子隊戴宇軒、林子翔及女子隊邱意晴、李彩綺都是首次登上奧運舞台。
對於今年射箭隊呈現全新面貌且再次背負奪牌期待，男子對教練劉展明表示，歷經日前模擬賽與近期最後調整，團隊狀態已達最佳狀況的七成，最後三成將是抵達巴黎後的場地與時差適應；他說，去年代表隊成員幾乎都有在巴黎榮軍院出賽的經驗，只要空間感能重新適應一下，場地與風向應該不會有太大差異，期待展現年輕隊伍該有的拚勁與熱忱。
中華射箭隊昨晚啟程，預計明到比賽場地進行訓練；距離個人排名賽出賽時間還有五天，選手有充足時間調整狀態，加上今年團體賽僅十二國參賽，只要爭奪前四種子席位就能從八強射起，距離獎牌將更近一步，也成為射箭隊首要目標。
除了昨天啟程的射箭隊，中華射擊隊今天出發；射擊隊有八名選手參賽，是人數最多的代表隊。網球、游泳與田徑代表隊明天與本屆奧運最大團一同啟程，行政院長卓榮泰將到桃園機場送行，預祝代表團旗開得勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言