巴黎奧運／中國泳將禁藥風波 美「越權」調查恐丟奧運主辦權

國際奧林匹克委員會（IOC）前資深成員龐德表示，美國執法單位針對中國游泳選手禁藥案的調查若發生「越權」行為，恐讓美國同時失去2028年夏季和2034年冬季奧運的主辦資格。

有23名中國游泳選手在2020年底和2021年初於中國國內舉行的賽事中，驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine）呈陽性反應。

中國反禁藥機構判定這些選手是在下榻飯店誤食了遭污染的食物，才會攝入曲美他嗪，因此沒有理由對他們採取任何行動。

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）採納中國當局的說法，並未制裁這些游泳選手，其中11人已獲選參加本月26日登場的巴黎奧運。

此事在全球引發軒然大波，美國反禁藥機構指控世界反禁藥組織掩蓋事實。

路透社報導，曾任世界反禁藥組織主席的加拿大律師龐德（Dick Pound）倒是認為，美國利用「羅臣科夫法」（Rodchenkov Act）來調查23名中國游泳選手藥檢案，恐使美國喪失主辦奧運的資格。

2020年通過的「羅臣科夫法」擴大了美國執法管轄權，凡涉及美國運動員或與美國有經濟來往的國際體育賽事皆適用這項立法。

然而，龐德今天告訴路透社，「你去看看事件背景，（進行藥檢的）是一場全國性的比賽，一場中國境內的比賽，6000英里之內沒有一個美國人。」他說：「現在他們（美方）試圖將整件事推升為『羅臣科夫法』等級，實在很糟糕。」

他猜測，世界反禁藥組織下一步可能是將這個問題交予符合規範的審查委員會。「我猜想，屆時若有聽證會，他們將宣布美國未遵循規範…這代表他們不能舉辦奧運。」

世界反禁藥組織婉拒置評。

由於2028年洛杉磯（Los Angeles）奧運相關合約都已簽妥，前期計畫也已就位，撤銷洛杉磯主辦資格顯然不太可能。

不過，龐德告訴路透社，國際奧會或許會慮延後確認鹽湖城（Salt Lake City）為2034冬季奧運主辦城市。

鹽湖城的2034冬季奧運主辦權，一般預料會在巴黎奧運登場前一週舉行的國際奧會大會（IOC Congress）獲得確認。然而龐德表示，國際奧會委員們或許會利用這個機會，透過延後確認主辦權來傳達某種訊息。