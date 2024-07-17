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巴黎奧運／巴黎市長將跳進塞納河 證水質達標能辦泳賽

中央社／ 巴黎17日綜合外電報導
法國巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）今天將跳進渾濁的塞納河（Seine）中，證明塞納河水質已足夠乾淨。 美聯社
法國巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）今天將跳進渾濁的塞納河（Seine）中，證明塞納河水質已足夠乾淨。 美聯社

法國巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）今天將跳進渾濁的塞納河（Seine）中，證明塞納河水質已足夠乾淨，能在本月底開幕的巴黎奧運舉辦戶外游泳比賽。

法新社報導，儘管當局已斥資14億歐元（約新台幣497億元）防止污水洩入河道，但在巴黎奧運7月26日開幕前，塞納河多次因未通過水質檢測而引發疑慮。

自7月初來，巴黎天氣終於轉雨為晴，水質樣本顯示塞納河已準備好迎接開放水域游泳和鐵人三項的賽事，65歲的伊達戈也能跳進水中游泳了。

伊達戈辦公室昨天發表聲明說：「在奧運前夕，這場活動是為了展現這座城市與國家為改善塞納河水質和生態所做的努力。塞納河將在奧運期間扮演重要角色。」

伊達戈原定6月就要在塞納河中游泳，但檢測發現水中含有糞便物質的細菌數量比規定上限高出約10倍，因此不得不延期。

自去年以來，海洋保護慈善組織「衝浪者基金會」（Surfrider Foundation）每週都對塞納河進行水質檢測。衝浪者基金會成員瓦馬索尼（Marc Valmassoni）說：「法國到處都在下雨，夏季來得很晚，最後終於迎來了好結果。」

他說：「水質不是非常優良，但也不糟，有達到標準，檢測結果顯示能下水游泳。」

這場各界期待已久的活動在社群平台上成了笑柄和迷因，其中一張在網路瘋傳的人工智慧（AI）生成圖像顯示，伊達戈從水面冒出時，看起來就像「哈利波特」（Harry Potter）電影中滿臉皺紋的小精靈多比（Dobby）。

巴黎奧運組織委員會主席、前獨木舟選手艾斯堂格（Tony Estanguet）和大巴黎地區區長季佑（MarcGuillaume）今天將陪同伊達戈出席這場活動。

原本承諾要一起跳進塞納河中的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）顯然將會缺席，他上個月提前舉行國會大選，引發一場政治危機。

塞納河將是7月30至31日和8月5日三鐵賽事的游泳項目場地，以及8月8至9日的馬拉松游泳比賽場地。

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