奧運羽球／戴資穎坦言奪金「比之前更難」 曝延後3年退休原因

我國羽球一姊戴資穎將在巴黎奧運結束後退休，她近日接受世界羽聯（BWF）專訪提到，原本2021年結束後就打算退休。她坦言狀態不如以往，這次要拿下金牌，難度比東京奧運還高。

戴資穎羽球生涯創下無數成就，她受訪時提到原本東京奧運結束後就要退休，但賽事因疫情延後1年，「我休息過後還有持續訓練，大家說明年就亞運了，都打到亞運當然不可能放過奧運（巴黎），因為就是2年時間，其實沒有很長。」

不過戴資穎悲觀表示，「我覺得如果東京奧運沒拿到（金牌），這次要拿到不是說沒有機會，但會比之前更加困難吧！比賽還可以，但身體和訓練狀況沒有很好。」戴資穎笑稱，「沒有不可能，但是會很困難。」

巴黎奧運是戴資穎生涯第4度踏上五環殿堂，她說，「奧運和其他比賽不一樣，通常會比較緊張，但我會努力。奧運是所有選手都想站上去的地方，我可以參加到第4次算蠻不容易。」

戴資穎與依瑟儂和辛度在場上打拼多年，小戴回憶，「我2016年應該發揮得更好，但辛度打得更好，她後來拿到銀牌，大家面對這比賽都非常拚命，這幾位選手一起打到現在，應該也是最後一次參加奧運，盡力去拚吧！」