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奧運跆拳道／羅嘉翎模擬賽比1場退賽 原預估奧運首輪對手換人

中央社／ 台北16日電
羅嘉翎。圖／國訓中心提供
羅嘉翎。圖／國訓中心提供

跆拳道女將羅嘉翎今天參加模擬賽，只比1場就退賽，儘管傷勢成隱憂，但先前她的教練自製模擬籤表，原估奧運首輪對手為上屆銀牌俄羅斯的米尼納，可能換成黎巴嫩選手奧恩，至少先避開硬仗。

22歲羅嘉翎在3年前東京奧運女子跆拳道57公斤級初試啼聲，為台灣帶回1面銅牌，這次她身兼重任，成為台灣跆拳道代表隊在巴黎奧運唯一希望。

羅嘉翎去年持續受左腳疲勞性骨折傷勢所擾，至今7個月未在國際賽亮相，為讓羅嘉翎能在奧運前感受實戰氛圍，教練劉聰達今天安排在國訓中心舉辦模擬賽，邀請6校、超過百名師生到場觀戰，且加油團還自製加油看板，讓劉聰達直呼，「有奧運的感覺。」

羅嘉翎原先依據奧運流程，模擬賽將進行4場賽事，但在首戰以4比0、5比4擊敗全大運男子58公斤級金牌的周瑋倫後就退賽。

劉聰達接受中央社記者訪問時表示，第2回合落後時，羅嘉翎開始改用原本受傷的主攻腳左腳支撐，雖然後來逆轉，但下場後就有點「跛腳」，因憂心傷勢加劇，在醫生建議下，羅嘉翎退出模擬賽。

羅嘉翎未能完成後續賽事，劉聰達坦言，儘管有點可惜，但考量還是要以羅嘉翎傷勢為重，「至少透過模擬賽可以讓她了解遇到這類比賽強度，可能會有這樣傷勢情況，就要更注意一些。」

雖然羅嘉翎傷勢尚未痊癒，但先前劉聰達自製模擬籤表，原先根據奧運排名，推估首輪對手為上屆銀牌得主俄羅斯選手米尼納（Tatiana Minina），但國際奧會日前公布個人中立運動員名單，並沒有出現米尼納的名字，而名額經重新分配後，改由捷克的荷羅諾娃（Dominika Hronova）取得資格。

劉聰達表示，推估首輪對手可能換成雅加達亞運銅牌的黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun），「算是比較好，因為黎巴嫩選手的經驗，沒有俄羅斯選手好。」

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