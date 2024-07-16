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中國泳將禁藥爭議 巴黎奧運將針對中國選手加強藥檢

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導
巴黎奧運將針對中國選手加強藥檢(示意圖)。美聯社
巴黎奧運將針對中國選手加強藥檢(示意圖)。美聯社

世界水上運動總會（World Aquatics）今天宣布，在即將到來的2024巴黎奧運，將針對中國游泳選手加強禁藥檢測。

紐約時報（New York Times）和德國第一電視台（ARD）今年4月披露，23名中國游泳選手在2020年底和2021年初於中國國內賽事遭驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine，TMZ）呈陽性反應，卻未受懲處，此後還獲准參加2021年夏天舉行的東京奧運。

法新社報導，中國反禁藥機構判定，這些選手是在下榻飯店誤食遭污染的食物，才會攝入曲美他嗪，因此沒有理由對他們採取任何行動。

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）採信了中國當局的說法，並未處罰這些運動員。其中11人已入選本月即將揭幕的巴黎奧運。

本屆奧運會的檢測工作將由國際檢測組織（International Testing Agency，ITA）負責進行。

世界水上運動總會的反禁藥評審委員會（Anti-Doping Audit Review Committee）發布報告表示，除各國的國家運動禁藥管制組織（NADO）檢測之外，「從2024年1月1日至2024巴黎奧運開幕期間，來自特定國家的部分運動員將接受4次ITA的檢測。」

「包括參與巴黎奧運的中國選手在內，部份其他運動員也將在上述期間接受至少8次ITA藥檢。」

報告指出，「ITA將盡最大努力，確保這些中國運動員的檢測由中國反興奮劑中心（CHINADA）之外的檢體採樣機構負責，並將在中國境外實驗室分析這些檢體。」

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