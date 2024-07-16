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奧運桌球／林昀儒列男單第5種子 男團跌至第6提前遇硬仗

聯合新聞網／ 綜合報導
巴黎奧運我國桌球男團由林昀儒（左起）、莊智淵、高承睿組成。 本報資料照
巴黎奧運我國桌球男團由林昀儒（左起）、莊智淵、高承睿組成。 本報資料照

國際桌總今天公布最新男女團體世界排名，巴黎奧運團體賽種子序也出爐，我國男團名列第6種子，女團則是第7種子。

我國桌球男團由林昀儒、「桌球教父」莊智淵和高承睿組成，世界排名從第4下滑至第6，前5名依序是中國大陸、德國、法國、日本及南韓；瑞典和葡萄牙分居7、8名。

根據規則，頭號種子自動進入上半區，2號種子在下半區，3和4號種子抽籤決定，抽籤儀式將於7月24日進行。這代表中華男團將在巴黎奧運男團8強賽，提前遭遇中國、德國、法國或日本其中一隊。

女團由鄭怡靜、簡彤娟和陳思羽組成，世界排名維持第7，前6依序為中國大陸、日本、南韓、羅馬尼亞、德國、香港；法國則是第8。

男單部分，林昀儒為第5種子，前4種子為中國王楚欽、樊振東、法國勒布倫（Felix Lebrun）、巴西卡爾德拉諾（Hugo Calderano）；6至8種子是日本張本智和、德國邱黨、南韓張禹珍。

混雙方面，我國林昀儒／陳思羽名列第6種子，前4種子為中國王楚欽／孫穎莎、日本張本智和／早田希娜、南韓林鍾勳／申裕斌、香港黃鎮廷／杜凱琹。

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