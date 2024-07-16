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巴黎奧運／賽事將登場仍有三大問題 禁頭巾、水質差惹議

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
巴黎奧運將於26日盛大開幕，但仍有許多社會爭議尚未解決。（網路截圖）
巴黎奧運將於26日盛大開幕，但仍有許多社會爭議尚未解決。（網路截圖）

巴黎奧運將於26日盛大開幕，但仍有三大問題，如不允許穆斯林佩戴頭巾比賽、塞納河的水質不佳，以及法國政治動盪等狀況，加上仍有許多社會爭議尚未解決！人權組織就痛批，巴黎奧運仍不允許穆斯林佩戴頭巾，缺乏包容性；巴勒斯坦支持者則抗議，以色列政府已經犯下種族滅絕罪，國際奧委會應該禁止該國運動員參與奧運。

政治盪動影響奧運

2024巴黎奧運即將在7月26日盛大開幕，《路透社》報導， INSEE統計機構日前表示，奧運將可提振法國今年的經濟成長，除了奧運門票與轉播權的收益之外，還能進一步帶動當地的旅遊業。機票數據企業「ForwardKeys」也估計，法國夏季航班的預訂量預計較去年增加10%。

然而， 旅宿與航空的成本上升，加上法國政治不穩定，以及社會安全的隱憂，導致許多奧運迷仍望而卻步。

允許以、俄參賽惹議

半島電視台》更整理本次巴黎奧運的爭議：法國援引對世俗主義的嚴格規定，禁止運動員在7月26日到8月11日的巴黎奧運期間展示宗教標誌，引發社會不滿。人權團體就敦促法國政府能允許戴穆斯林頭巾參加體育賽事。

面對以哈戰爭與俄烏戰爭，已有不少呼聲要求國際奧委會禁止以色列或俄羅斯運動員參加奧運。目前奧運委員會仍允許兩國選手參與比賽，其中俄羅斯選手只能以「中立」的身分參加比賽，還需通過中立性檢查，確保選手不支持戰爭、也與俄羅斯軍隊沒有關聯。

本次奧運游泳比賽將於塞納河舉辦，但該河流水質檢測多次不合格，已引發參賽選手的擔憂。對此，法國政府表示，「沒有B計畫」，如果因為天氣因素導致塞納河汙染加劇，可以推遲比賽，但也不排除取消競賽。

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